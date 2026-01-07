The Indian Awaaz

वेदांता समूह के संरक्षक अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश (49) का अमेरिका में निधन

Jan 7, 2026

AMN / NEWS DESK

वेदांता समूह के संस्थापक और संरक्षक अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा करते हुए इसे अपने जीवन का “सबसे अंधकारमय दिन” बताया।

परिवार के अनुसार, अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के माउंट साइनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा था। हालांकि, उपचार के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट आने से उनका निधन हो गया।

अनिल अग्रवाल ने भावुक संदेश में बताया कि अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। एक मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर उन्होंने शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने मेयो कॉलेज, अजमेर से पढ़ाई की और बाद में फुजैरा गोल्ड जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की स्थापना की। वे हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन भी रहे और उद्योग जगत में एक संवेदनशील व दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे।

अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनके लिए अग्निवेश केवल पुत्र ही नहीं, बल्कि एक मित्र और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के विचार को मजबूती से आगे बढ़ाने का सपना देखा था। इस दुख की घड़ी में अग्रवाल परिवार ने समाजसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है।

अग्निवेश के निधन से उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। अनेक उद्योगपतियों, सहयोगियों और शुभचिंतकों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

