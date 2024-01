Strong tremors were felt in the Delhi-National Capital Region after an earthquake of 7.2 magnitude on the Richter scale struck China’s Southern Xinjiang region.

“Earthquake of Magnitude:7.2, Occurred on 22-01-2024, 23:39:11 IST, Lat: 40.96 & Long: 78.30, Depth: 80 Km ,Location: Southern Xinjiang, China,” National Center for Seismology said.

दिल्ली NCR में भूकंप के तेज़ झटके जम्मू में भी भूकंप के तेज़ झटके चीन के शिनजियांग में भूकंप का केंद्र चीन में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया