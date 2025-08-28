Cyber Security Analyst, Manager, Operator and other Jobs at Tata Companies

- Air India: Architect at Gurgaon
- Jaguar Land Rover: Project Engineer at Budapest
- Tata 1mg: Manager, Financial Control and Statutory Reporting at Gurgaon
- Tata Capital: Technical Manager, Housing at Kolhapur
- Tata Chemicals: Plant Operator at Cuddalore
- Tata Communications: Vice-President, Software and Application Development at Mumbai
- Tata Consultancy Services: Workday Compensation Management at Hyderabad
- Tata Digital: Growth Marketing Manager, Flights at Mumbai
- Tata Electronics: IP Lead at Bengaluru
- Tata International: Assistant Manager, Asia Payroll at Mumbai
- Tata Motors: Senior Manager BIW Maintenance at Pune
- Tata Projects: General Manager, F&A at Mumbai
- Tata Power: Cyber Security Analyst at Mumbai
- Tata Technologies: Inverter Systems Engineer at Gaydon