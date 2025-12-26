दिल्ली में ‘अटल कैंटीन’ का शुभारंभ: जरूरतमंदों को ₹5 में मिलेगा भोजन

Last Updated on December 26, 2025 11:51 pm by INDIAN AWAAZ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में ‘अटल कैंटीन’ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य शहर के जरूरतमंद और कामकाजी लोगों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे गरीब, दिहाड़ी मजदूरों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी जनकल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने जानकारी दी कि आज से 45 अटल कैंटीन काम करना शुरू कर चुकी हैं, जबकि शेष 55 कैंटीन अगले 15 दिनों में शुरू हो जाएंगी। इस तरह कुल 100 कैंटीन दिल्ली भर में संचालित होंगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पहल राजधानी में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस vision को साकार करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। उन्होंने इसे सामाजिक सरोकार और सेवा की भावना से जुड़ा कदम बताया।

सरकार ने बताया कि कैंटीन बस अड्डों, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्रों और श्रमिक बहुल इलाकों में स्थापित की जाएंगी ताकि जरूरतमंदों को आसानी से भोजन मिल सके। साथ ही, स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अटल कैंटीन योजना को दिल्ली की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत को सम्मान देने के साथ-साथ आम लोगों को राहत प्रदान करेगी।