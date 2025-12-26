The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

दिल्ली में ‘अटल कैंटीन’ का शुभारंभ: जरूरतमंदों को ₹5 में मिलेगा भोजन

Dec 26, 2025

Last Updated on December 26, 2025 11:51 pm by INDIAN AWAAZ

Staff Reporter

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में ‘अटल कैंटीन’ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य शहर के जरूरतमंद और कामकाजी लोगों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे गरीब, दिहाड़ी मजदूरों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी जनकल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने जानकारी दी कि आज से 45 अटल कैंटीन काम करना शुरू कर चुकी हैं, जबकि शेष 55 कैंटीन अगले 15 दिनों में शुरू हो जाएंगी। इस तरह कुल 100 कैंटीन दिल्ली भर में संचालित होंगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पहल राजधानी में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस vision को साकार करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। उन्होंने इसे सामाजिक सरोकार और सेवा की भावना से जुड़ा कदम बताया।

सरकार ने बताया कि कैंटीन बस अड्डों, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्रों और श्रमिक बहुल इलाकों में स्थापित की जाएंगी ताकि जरूरतमंदों को आसानी से भोजन मिल सके। साथ ही, स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अटल कैंटीन योजना को दिल्ली की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत को सम्मान देने के साथ-साथ आम लोगों को राहत प्रदान करेगी।

Related Post

HINDI SECTION

आतंकवाद के खिलाफ क्रूर दृष्टिकोण ही सुरक्षित रखेगा: अमित शाह

Dec 27, 2025
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Dec. 26: तीसरे दिन भी फिसला बाजार, IT शेयरों की कमजोरी से सेंसेक्स 367 अंक टूटा

Dec 26, 2025
HINDI SECTION

AMU में कैंपस सुरक्षा पर गंभीर सवाल, शिक्षक की गोली मारकर हत्या

Dec 25, 2025

You missed

AMN INTERNATIONAL AWAAZ

8 Killed in Blast at Syrian mosque during Friday prayers 

27 December 2025 12:41 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

India’s Forex Reserves Rise by $4.3 Billion to $693.3 Billion

27 December 2025 12:35 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

UAE President, Pakistani PM discuss bilateral ties, regional developments

27 December 2025 12:26 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN REGIONAL AWAAZ

President Murmu to visit Goa, Karnataka and Jharkhand from December 27 to 30

27 December 2025 12:06 AM INDIAN AWAAZ No Comments