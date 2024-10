Air India, IndiGo among 7 flights received hoax bomb threats

AMN / WEB DESK

As many as seven Indian flights, including a Chicago-bound Air India flight, received bomb threats on Tuesday, raising concerns over air travel.

Seven flights, including an Air India aircraft headed to Chicago, received bomb threat messages through a social media handle on Tuesday, leading to disruptions and safety concern reports Hindustan Times.

The bomb threats led to security agencies carrying out prompt counter-terrorist drills at various airports, leading to delays in the flight schedule.

The threats were received by airlines via an X handle, just a day after three flights taking off from Mumbai received hoax bomb threats causing major inconvenience for passengers and airlines staff.

The seven flights that were targeted by the X handle were – an Air India Express flight from Jaipur to Bengaluru via Ayodhya (IX765), a SpiceJet flight from Darbhanga to Mumbai (SG116), an Akasa Air flight from Bagdogra to Bengaluru (QP 1373), an Air India flight from Delhi to Chicago (AI 127), an Indigo flight from Dammam (Saudi Arabia) to Lucknow (6E 98), an Alliance Air Amritsar-Dehradun-Delhi flight (9I 650) and an Air India Express flight (IX 684) from Madurai to Singapore.

Soon after the bomb threats were flagged, the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) wrote to cyber security agencies and the X handle issuing the threats was suspended.

The Air India spokesperson said, “In response, security protocols were promptly activated as directed by the government-appointed Bomb Threat Assessment Committee. The flight landed safely, and the aircraft will be released for operations following all mandated security procedures.”

भारत में विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एक फ्लाइट कनाडा में लैंड

Published: 15 October 2024

नई दिल्‍ली

देश के 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। विमानों को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है और उसके बाद गहन जांच की जा रही है। इन विमानों में एअर इंडिया, स्‍पाइसजेट, इंडिगो और अकासा के विमान शामिल हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने विमानों की धमकी देने वालों का पता लगाने के लिए भी कोशिश तेज कर दी है। साथ ही एहतियात के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

शिकागो जा रहे एअर इंडिया के विमान को भी मिली धमकी

दिल्ली से शिकागो जा रहे एअर इंडिया के एक विमान को मंगलवार को बम की धमकी के बाद कनाडा के एक एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। एअरलाइन ने एक बयान में कहा कि 15 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से शिकागो जा रहे विमान एआई 127 को ऑनलाइन पोस्ट की गई सुरक्षा धमकी के बाद एहतियात के तौर पर कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया।

बयान में कहा गया, ‘‘निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार विमान और यात्रियों की फिर से जांच की जा रही है। एअर इंडिया ने यात्रियों की यात्रा फिर से शुरू होने तक उनकी सहायता के लिए हवाई अड्डे पर एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है।” अधिकारी ने बताया कि इस उड़ान में बम रखे होने की धमकी मिली।

इन विमानों को बम से उड़ानों की मिली धमकी

अधिकारियों के मुताबिक, दमाम से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद जयपुर डायवर्ट किया गया। बम की धमकी के बाद फ्लाइट की आपात लैंडिंग कराई गई है. इसके बाद विमान को अलग रखा गया और इसकी गहन जांच की जा रही है। साथ ही विमान की जांच के लिए बम की धमकी मिलने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

वहीं दरभंगा-मुंबई स्पाइसजेट विमान में बम की धमकी मिली है, जिसके बाद विमान को उतारा गया है। साथ ही बेंगलुरु से सिलीगुड़ी जा रहे अकासा एयरलाइन के विमान को भी धमकी मिली है। इन विमानों को उतारा जा चुका है।

एअर इंडिया एक्‍सप्रेस के विमान को भी धमकी

एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान की उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने आपातकालीन लैंडिंग की पुष्टि की और बताया कि विमान जयपुर से आ रहा था।

‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ के प्रवक्ता ने मीडिया को दिए एक बयान में बताया, ‘‘कुछ अन्य संचालकों के साथ एअर इंडिया एक्सप्रेस को एक असत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी मिली। जवाब में, सरकार द्वारा नियुक्त बम के खतरे का आकलन वाली समिति के निर्देशानुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत सक्रिय कर दिए गए। उड़ान सुरक्षित रूप से उतर गई और सभी अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही विमान को उड़ाने के लिए मंजूरी दी जाएगी।”

बोइंग 737-मैक्स 8 विमान में 132 यात्री सवार थे. विमानन कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार, यह विमान जयपुर से आ रहा था और अयोध्या में कुछ देर रुकने के बाद बेंगलुरु जाने वाला था।

सोमवार को भी मिली थी बम की धमकी

वहीं सोमवार को बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट को दिल्ली डायवर्ट किया गया था। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान का गहन निरीक्षण किया गया। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

एअर इंडिया ने यह भी कहा कि उनके साथ अन्य कुछ स्थानीय एयरलाइंस को हाल के दिनों में कई खतरों का सामना करना पड़ा है।

इसमें कहा गया, “हालांकि बाद में सभी बातें झूठी पाई गईं, एक जिम्मेदार एयरलाइन ऑपरेटर के रूप में सभी धमकियों को गंभीरता से लिया गया है। ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।”

साथ ही एयरलाइन ने कहा कि वह इस तरह की धमकियां देने वाले अपराधियों की पहचान करने में अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रही है, जिससे उन्‍हें यात्रियों को होने वाले व्यवधान और असुविधा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।

एयर इंडिया ने कहा कि वह एयरलाइन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगी।