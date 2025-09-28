The Indian Awaaz

تمل ناڈو کا المناک دن: کروڑُو اسٹیمپیڈ میں ہزاروں کی ہجوم میں دھچکے، 38 ہلاک

Sep 28, 2025

Last Updated on September 28, 2025 12:49 am by INDIAN AWAAZ

AMN

تمل ناڈو کے کروڑُو میں ایک سیاسی ریلی کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 38 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں۔ حکام نے حفاظتی اقدامات پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔

تمل ناڈو کے کروڑُو شہر میں ہفتہ (27 ستمبر 2025) کو ایک المناک اسٹیمپیڈ کے نتیجے میں کم از کم 38 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تملگا ویٹری کزہگم (TVK) کے صدر اور فلمی اداکار وجے ایک سیاسی ریلی میں خطاب کر رہے تھے۔ ریلی میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں عوام جمع ہوئی تھی، جس کے باعث ہجوم انتہائی کثیر ہو گیا۔

رپورٹس کے مطابق، ریلی کے دوران ہجوم میں دھکم پیل اور دھچکے شروع ہو گئے۔ کچھ افراد بے ہوش ہو گئے اور جگہ جگہ دھکے اور ٹکراؤ کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی بنیادی وجہ ہجوم میں مناسب انتظامات نہ ہونا اور حفاظتی اقدامات کی کمی تھی۔

تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔

یہ المیہ نہ صرف کروڑُو بلکہ پورے ریاست کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ عوامی اجتماعات میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی حکومت نے سخت قوانین نافذ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر عوامی سلامتی اور ہجوم انتظامیہ کے اہم مسائل کو اجاگر کیا ہے۔

واقعے کے بعد پورے ملک میں سیاسی اور سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے، اور عوامی سطح پر ریلیوں میں حفاظتی اقدامات پر زور دیا جا رہا ہے۔

Tamil Nadu Tragedy: 38 killed, many injured in stampede at TVK rally in Karur

URDU SECTION

بیباک صحافت کے علمبردار محمد مسلم پر یادگار کتاب منظرِ عام پر

Sep 27, 2025
URDU SECTION

انڈمان بیسن میں قدرتی گیس کی دریافت، توانائی خود کفالت کی جانب تاریخی قدم

Sep 27, 2025
URDU SECTION

تحفظ صرف پوجا کے دنوں کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے ہونا چاہیے”: بنگلہ دیشی ہندو رہنماؤں کا مطالبہ

Sep 26, 2025

URDU SECTION

تمل ناڈو کا المناک دن: کروڑُو اسٹیمپیڈ میں ہزاروں کی ہجوم میں دھچکے، 38 ہلاک

28 September 2025
HINDI SECTION

TAMIL NADU: करूर में अभिनेता विजय के राजनीतिक रैली में भगदड़, 38 की मौत

28 September 2025 12:38 AM INDIAN AWAAZ No Comments
TOP AWAAZ

Tamil Nadu Tragedy: 38 killed, many injured in stampede at TVK rally in Karur

28 September 2025 12:50 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

مولانا توقیر رضا کی گرفتاری کے بعد بریلی میں کشیدگی، انٹرنیٹ 48 گھنٹے کے لیے بند

28 September 2025 12:00 AM INDIAN AWAAZ No Comments