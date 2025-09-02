Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

योगदा आश्रम द्वारा उत्तराखण्ड के बाढ़ पीड़ितों के लिए ₹25 लाख की सहायता राशि

Sep 2, 2025

सम्वाददाता
देहरादून : योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के महासचिव, स्वामी ईश्वरानंद गिरि ने उत्तराखंड पीडितों के लिए 25 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून भेंट की। इस अवसर पर स्वामी ईश्वरानंद ने मुख्यमंत्री को श्री श्री परमहंस योगानन्द जी की आध्यात्मिक धरोहर से संबंधित कुछ ग्रंथ भेंट करने के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 लाख रुपये का चेक भी सौंपा, जिससे उत्तराखण्ड में लगातार हो रही वर्षा के कारण आई बाढ़ की स्थिति में राहत कार्यों में सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री ने स्वामी का सम्मान करते हुए उन्हें अंगवस्त्र भेंट किया और राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इंडिया द्वारा राहत कार्य के लिए दिए गए योगदान के लिए प्रशंसा की व आभार व्यक्त किया।

