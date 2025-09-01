4 लाख की रिश्वतखोरी में यूको बैंक की ब्रांच हेड गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ, / नई दिल्ली

CBI सीबीआई ने मथुरा में यूको बैंक की ब्रांच हेड, सीनियर मैनेजर गरिमा सिंह को 4 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार मथुरा में कोतवाली रोड़ स्थित यूको बैंक की ब्रांच हेड, सीनियर मैनेजर गरिमा सिंह के खिलाफ 01.09.2025 को मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी फर्म ने यूको बैंक, कोतवाली रोड शाखा, मथुरा से 1 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट लोन लिया था, हालाँकि, फर्म को स्वीकृत 1 करोड़ रुपये की पूरी राशि में से 90 लाख रुपये दे दिए गए।

आरोप है कि शेष 10 लाख रुपये यूको बैंक की शाखा प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधक गरिमा सिंह द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत वसूलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से रोके रखे गए। आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता का बेटा शेष 10 लाख रुपये के लिए बैंक गया, तो शाखा प्रमुख गरिमा सिंह ने उससे 1 करोड़ रुपये के स्वीकृत लोन पर 4 फीसदी कमीशन की दर से 4 लाख रुपये रिश्वत मांगी गई।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को उसके एक निजी साथी के साथ, शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये (मांगे गए 4 लाख रुपये की एक किस्त के रूप में) की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।