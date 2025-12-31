٣٠ دسمبر کی خاص خاص خبریں

Last Updated on December 31, 2025 12:43 am by INDIAN AWAAZ
بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء انتقال کر گئیں
بی این پی کی صدر اور سابق وزیراعظم بیگم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ کل ڈھاکہ میں ادا کی جائے گی۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیراعظم تھیں اور انہوں نے ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی ترقی اور بھارت-بنگلہ دیش تعلقات میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
وزیراعظم مودی نے “ریفارم ایکسپریس” کا آغاز
وزیراعظم نریندر مودی نے 2025 میں بھارت کے لیے اصلاحات کے ایک بڑے پروگرام “ریفارم ایکسپریس” کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصلاحات ملک کو 2047 تک “وکست بھارت” بنانے کی سمت لے جائیں گی۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر ایک مضمون میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن بھارت کے عوام کے لیے امید اور ترقی کا پیغام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اداروں کو جدید بنایا، حکمرانی کو شفاف کیا اور طویل مدتی شمولیتی ترقی کے لیے بنیادیں مضبوط کیں۔ مودی نے زور دیا کہ لیبر قوانین، توانائی اور مارکیٹ اصلاحات جیسے اقدامات ملک کو استحکام اور اعتماد کی طرف لے جائیں گے۔
وزیراعظم کا ماہرینِ معاشیات سے تبادلہ خیال
وزیراعظم نریندر مودی نے دہلی میں نیتی آیوگ کے ماہرینِ معاشیات اور مرکزی ماہرین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر موضوع تھا “امرت بھارت اور پائیدار تبدیلیاں”۔ وزیراعظم نے کہا کہ 2047 تک بھارت کے سفر کے بنیادی ستون عوامی تحریک، طویل مدتی ترقی اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حصول ہیں۔ اجلاس میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، نیتی آیوگ کے نائب صدر ای سومن بیری اور دیگر ممتاز ماہرینِ معاشیات موجود تھے۔ مودی نے زور دیا کہ مختلف شعبوں میں اصلاحات بھارت کو عالمی سطح پر ایک مضبوط معیشت بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
امت شاہ کا مغربی بنگال حکومت پر حملہ
وزیر داخلہ اور بی جے پی لیڈر امت شاہ نے کولکتہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت بدعنوانی، فرقہ وارانہ سیاست اور غیر قانونی دراندازی کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی کو روکنے والی یہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ امت شاہ نے زور دیا کہ بی جے پی کو موقع دیا جائے تاکہ ریاست کو بدعنوانی سے پاک کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی نے 21 فیصد ووٹ حاصل کیے اور 18 سیٹیں جیتیں، جبکہ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی نے 77 نشستیں حاصل کیں۔ شاہ نے دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات میں بی جے پی اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دے گی۔
شیو راج سنگھ چوہان کا کسانوں کے لیے نیا قانون
مرکزی وزیر زراعت شیو راج سنگھ چوہان نے اعلان کیا کہ حکومت نے کسانوں اور روزگار کے مسائل حل کرنے کے لیے “وکست بھارت روزگار کارڈ” اور نئی اسکیم متعارف کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے اور کسانوں کے لیے بہتر نظام بنایا جائے گا۔ چوہان نے مزید کہا کہ حکومت موجودہ ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
یوپی میں ووٹر لسٹ کی تاریخ میں تبدیلی
انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ووٹر لسٹ کا مسودہ اب 6 جنوری 2026 کو شائع کیا جائے گا۔ اس سے قبل یہ 31 دسمبر 2025 کو جاری ہونا تھا۔ چیف الیکشن آفیسر نوجیت رنوا نے کہا کہ اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 فروری مقرر کی گئی ہے، جبکہ حتمی ووٹر لسٹ 6 مارچ کو جاری کی جائے گی۔
جموں و کشمیر میں ہائی الرٹ
لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر سکیورٹی فورسز کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ حکام نے کہا کہ یہ اقدامات نئے سال کی تقریبات کے دوران کسی بھی دراندازی یا جنگ بندی کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کیے گئے ہیں۔
روسی صدر کا یوکرین پر ناکام حملے کا الزام
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین پر ناکام حملے کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ روسی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ یہ حملہ ایک نازک وقت میں کیا گیا جب امریکہ امن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین نے روسی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔
بھارت میں شدید سردی اور دھند کا الرٹ
محکمہ موسمیات نے بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید سردی اور دھند کی پیش گوئی کی ہے۔ ریلوے کے مطابق 28 ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ہریانہ، پنجاب اور دیگر ریاستوں میں “اورنج الرٹ” جاری کیا ہے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سفر کے دوران تازہ ترین معلومات سے آگاہ رہیں۔
خواتین کرکٹ: بھارت نے سری لنکا کو شکست دی
بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کو 176 رنز کے ہدف کے ساتھ شکست دی۔ بھارت کی برمن پریت کور نے شاندار 68 رنز اسکور کیے۔ بھارت نے سیریز میں برتری حاصل کر لی ہے اور اگلے میچ میں فتح کے ساتھ سیریز اپنے نام کرنے کا موقع ہوگا۔