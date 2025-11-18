The Indian Awaaz

Share Bazar Nov 18: छह दिनों की तेजी रुकी, वैश्विक संकेतों और फेड को लेकर सतर्कता से बाजार फिसले

Nov 18, 2025


विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का असर विदेशी निवेश और वैश्विक जोखिम भावना पर सीधे पड़ेगा।

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को अपनी छह दिनों की लगातार तेजी को विराम देते हुए नकारात्मक रुख के साथ कारोबार समाप्त किया। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और निवेशकों की सतर्कता—विशेषकर अमेरिका के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों से जुड़े अनुमानों—ने सेंटीमेंट को दबाव में रखा। आने वाले दिनों में जारी होने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति और जॉब डेटा से यह तय होगा कि फेडरल रिजर्व अगले महीने संभावित दर कटौती पर क्या रुख अपनाएगा।

बीएसई सेंसेक्स आज 277.93 अंकों (0.33%) की गिरावट के साथ 84,673.02 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी50 103.4 अंक (0.4%) गिरकर 25,910.05 के स्तर पर आ गया। पिछले कई सत्रों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली भी साफ दिखी।

ब्रॉडर मार्केट में गिरावट और अधिक तेज रही। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.59% टूटा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.05% फिसल गया। विश्लेषकों का कहना है कि उच्च वैल्यूएशन और वैश्विक अस्थिरता ने छोटे और मध्यम शेयरों में दबाव बढ़ाया।

सेक्टरवार प्रदर्शन

रियल्टी सेक्टर

आज के कारोबार में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.91% गिरा। ऊंचे वैल्यूएशन और ब्याज दरों को लेकर वैश्विक अनिश्चितता के कारण रियल्टी शेयरों में तेज मुनाफावसूली देखने को मिली। घरेलू हाउसिंग डेटा को लेकर भी निवेशक सतर्क रहे।

आईटी सेक्टर

निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.1% लुढ़क गया। अमेरिकी टेक बाजारों में कमजोरी और वहां के आर्थिक आंकड़ों पर बढ़ती चिंता ने भारतीय आईटी शेयरों को दबाव में रखा। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आज के टॉप लूज़र्स में शामिल रहे।

मेटल सेक्टर

निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.07% कमजोर रहा। वैश्विक कमोडिटी बाजारों में उतार-चढ़ाव और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक मांग को लेकर चिंता ने इस सेक्टर को प्रभावित किया। चीन की धीमी रिकवरी भी निवेशक भावना पर भारी पड़ी।

बैंकिंग एवं फाइनेंस

इस सेक्टर में आज मिश्रित संकेत दिखे। हालांकि ज्यादातर शेयर लाल निशान में रहे, एक्सिस बैंक और कुछ अन्य चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में मुनाफावसूली के चलते तेज गिरावट दर्ज हुई।

Sensex Slips 278 Pts, Nifty Down 103 Pts Amid Market Decline

टॉप मूवर्स

टॉप लूज़र्स (Sensex)

टेक महिंद्रा, Eternal, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और अदाणी पोर्ट्स आज के प्रमुख कमजोर शेयर रहे।

टॉप गेनर्स (Sensex)

भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड और टाइटन ने आज सकारात्मक कारोबार किया और बाजार में कमजोरी के बीच स्थिरता दिखाई।

