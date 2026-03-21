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Share Bazar Mar 20: कच्चे तेल में नरमी से सेंसेक्स 325 अंक उछला, लेकिन रुपया 93 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

Mar 21, 2026

Last Updated on March 21, 2026 12:04 am by INDIAN AWAAZ

AMN / BIZ DESK

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने पिछले दिन की भारी बिकवाली से उबरते हुए शानदार रिकवरी दिखाई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव कम होने की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। निचले स्तरों पर ‘वैल्यू बाइंग’ के कारण बाजार में चौतरफा बढ़त देखी गई।

सेंसेक्स (Sensex) 325.72 अंक (0.44%) बढ़कर 74,532.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 (Nifty 50) 112.35 अंक (0.49%) की बढ़त के साथ 23,114.50 पर रहा। हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली और रुपये का डॉलर के मुकाबले 93.71 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचना अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

सेक्टर-वार विश्लेषण (Sector-Wise Highlights)

1. आईटी सेक्टर (IT Sector): सौदों की धूम

आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा चमक देखी गई। Happiest Minds Technologies के शेयर 10.70% उछल गए, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार EQT और ITC इन्फोटेक जैसी कंपनियां इसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही हैं। वहीं, TCS ने ABB के साथ एआई (AI) और इंजीनियरिंग साझेदारी के बाद 1.44% की बढ़त दर्ज की।

2. बैंकिंग और फाइनेंस: मिला-जुला रुख

पीएसयू बैंकों में मजबूती रही, जहाँ SBI 0.90% बढ़ा। इसका कारण इसकी सहायक कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट द्वारा IPO के लिए मसौदा (DRHP) दाखिल करना रहा। दूसरी ओर, HDFC Bank में 2.41% की गिरावट आई। चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे और बैंक के भीतर ‘नैतिक मूल्यों’ से जुड़ी चिंताओं ने निवेशकों को परेशान किया।

3. एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर: नई रणनीतियां

NTPC ने क्लीन एनर्जी के लिए ऑक्टोपस एनर्जी के साथ समझौता किया, जिससे इसके शेयर 1.89% चढ़े। Tata Power को मुंद्रा प्लांट के लिए गुजरात सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 1.07% का लाभ हुआ। इंफ्रा क्षेत्र में VA Tech WABAG ने जॉर्जिया में बड़ा ऑर्डर हासिल कर सीआईएस (CIS) क्षेत्र में प्रवेश किया।

4. मेटल और फार्मा: स्थिरता की ओर कदम

Tata Steel ने लुधियाना में भारत की पहली स्क्रैप-आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस शुरू की, जिससे शेयर 3.23% उछला। फार्मा सेक्टर में, Natco Pharma ने वजन घटाने वाली दवा ‘सेमाग्लूटाइड’ (Semaglutide) का जेनेरिक संस्करण सस्ते दाम पर लॉन्च करने की घोषणा की, जिससे शेयर में 2.92% की तेजी आई।

वैश्विक संकेत और चुनौतियां

भले ही भारतीय बाजार संभल गया हो, लेकिन वैश्विक स्थिति अभी भी नाजुक है। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.30% पर है और ब्रेंट क्रूड $110 के करीब कारोबार कर रहा है। निवेशकों की नजर अब आगामी आरबीआई (RBI) की नीतियों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर रहेगी।

https://biznama.com/market-roundup-sensex-gains-325-points-amid-middle-east-de-escalation-hopes

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