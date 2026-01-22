Share Bazar Jan 22: वैश्विक राहत से बाज़ार में उछाल; निफ़्टी 25,300 के पास, सेंसेक्स 82,300 पार

Last Updated on January 22, 2026 7:28 pm by INDIAN AWAAZ

भारतीय शेयर बाज़ार गुरुवार को मज़बूती के साथ बंद हुए। वैश्विक बाज़ारों में सुधार और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यूरोप पर टैरिफ़ लगाने की धमकी वापस लेने से निवेशकों का मनोबल बढ़ा। निफ़्टी 50 में 0.53% की बढ़त होकर 25,289.90 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.49% चढ़कर 82,307.37 पर पहुँचा। 16 में से 15 प्रमुख सेक्टरों में बढ़त दर्ज की गई।

वस्त्र एवं निर्यात

ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, गोकलदास एक्सपोर्ट्स** जैसे वस्त्र निर्यातक कंपनियों में तेज़ी रही।

एपेक्स फ्रोज़न फ़ूड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन और अवंती फ़ीड्स जैसे झींगा निर्यातक भी उछले।

जैसे झींगा निर्यातक भी उछले। संभावित भारत–अमेरिका और भारत–यूरोप व्यापार समझौते की उम्मीदों ने निर्यातक शेयरों को मज़बूत किया।

दवा उद्योग

डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़ का शेयर 5.2% उछला, क्योंकि कंपनी ने तिमाही नतीजों में उम्मीद से बेहतर मुनाफ़ा दर्ज किया।

का शेयर उछला, क्योंकि कंपनी ने तिमाही नतीजों में उम्मीद से बेहतर मुनाफ़ा दर्ज किया। फ़ार्मा सेक्टर में निवेशकों ने सुरक्षित विकल्प के तौर पर खरीदारी बढ़ाई।

उपभोक्ता सेवाएँ

ज़ोमैटो की पैरेंट कंपनी ईटर्नल का शेयर 2.7% गिरा।

का शेयर गिरा। क्विक-कॉमर्स क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अच्छे नतीजों के बावजूद दबाव बनाया।

बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ

बैंकों और एनबीएफसी में हल्की बढ़त रही।

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और रुपये की कमजोरी ने सेक्टर को सीमित रखा।

औद्योगिक एवं विनिर्माण

औद्योगिक कंपनियों में सुधार देखा गया।

टैरिफ़ संबंधी चिंताओं के कम होने से विनिर्माण शेयरों में सकारात्मकता लौटी।

आईटी एवं टेक्नोलॉजी

आईटी शेयरों में हल्की बढ़त रही।

हालांकि रुपये की कमजोरी और ग्राहकों की सतर्कता ने लाभ सीमित किया।

तकनीकी परिदृश्य

निफ़्टी ने दिन के उच्च स्तर 25,435 से फिसलकर 25,168 तक गिरावट देखी और अंत में मध्य स्तर पर बंद हुआ।

से फिसलकर तक गिरावट देखी और अंत में मध्य स्तर पर बंद हुआ। तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, 25,480–25,500 पर मज़बूत रुकावट और 25,125 पर समर्थन है।

पर मज़बूत रुकावट और पर समर्थन है। ऊँचे India VIX स्तर बाज़ार में अस्थिरता का संकेत देते हैं।

आगे की दिशा मिड-कैप्स 1.3% और स्मॉल-कैप्स 0.8% चढ़े, जिससे जोखिम लेने की प्रवृत्ति दिखी। जनवरी में अब तक घरेलू सूचकांक 3.3% नीचे हैं, विदेशी बिकवाली और मिश्रित नतीजों के कारण। निवेशक अब आगामी अमेरिकी GDP, महँगाई आँकड़े और बैंक ऑफ़ जापान की नीति पर नज़र रखेंगे।

