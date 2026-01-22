टांगें भी बताती हैं सेहत का हाल, गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत

Last Updated on January 22, 2026 11:56 pm by INDIAN AWAAZ

डॉ. कृष्णा चैतन्य

लीड कंसल्टेंट – वैस्कुलर एवं एंडोवैस्कुलर सर्जरी

एस्टर आरवी हॉस्पिटल, बेंगलुरु

टांगों का मुख्य काम शरीर को सहारा देना और चलने-फिरने में मदद करना है, लेकिन ये हमारी समग्र सेहत का आईना भी होती हैं। कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत सबसे पहले टांगों में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए “अपनी टांगों के संकेतों को समझना” ज़रूरी है, क्योंकि दिल की विफलता, पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़ (PAD) या डायबिटीज़ से जुड़ी जटिलताओं जैसे बड़े स्वास्थ्य संकटों से पहले हल्के लक्षण सामने आ सकते हैं।

नीचे पांच ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनसे टांगें छिपी बीमारियों के बारे में चेतावनी दे सकती हैं:

1) टांगों में सूजन

जब रक्त या लसीका (लिम्फ) का प्रवाह बाधित होता है, तो ऊतकों में तरल जमा होने लगता है, जिसे एडिमा कहते हैं। यह दिल की कमजोरी का संकेत हो सकता है, जिसमें दिल प्रभावी ढंग से रक्त पंप नहीं कर पाता और गुरुत्वाकर्षण के कारण टांगों में पानी भर जाता है। इसके अलावा, टांग में खून का थक्का, किडनी की बीमारी या विफलता, और लिवर की बीमारी (सिरोसिस) भी कारण हो सकते हैं।

यदि सूजन बढ़ती जाए, दर्द हो या सांस फूलने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

2) ठंडे पैर

ठंडे पैर खराब रक्त संचार का संकेत हैं, जब रक्त पैरों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़ (PAD) इसकी प्रमुख वजह है, जिसमें टांगों की धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है। यह रोग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लाखों लोगों को प्रभावित करता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाता है।

ठंड में धमनियां और सिकुड़ जाती हैं, जिससे दर्द, ऐंठन या घावों का देर से भरना बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और धूम्रपान करने वालों में जोखिम अधिक होता है। समय पर इलाज न होने पर PAD से अंग काटने (एम्प्यूटेशन) की नौबत आ सकती है। शुरुआती अवस्था में टखने की सरल जांच से पहचान संभव है।

3) टांगों में ऐंठन (क्रीम्स)

रात के समय अचानक पिंडली या पैर में तेज़ ऐंठन कुछ मिनटों तक रह सकती है। यह वैस्कुलर समस्याओं से जुड़ी हो सकती है, जिनका संबंध हृदय रोग, खराब स्वास्थ्य, गठिया और उच्च रक्तचाप से पाया गया है। शोध बताता है कि कई मामलों में इसकी वजह वैरिकोज़ वेन्स होती हैं।

हालांकि, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, कुछ दवाएं या पानी की कमी भी कारण बन सकती हैं। यदि ऐंठन बार-बार नींद तोड़े या मांसपेशियों में कमजोरी आए, तो नसों और तंत्रिकाओं की जांच जरूरी हो सकती है।

4) त्वचा का रंग बदलना या घावों का देर से भरना

क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी (CVI) में निचली टांगों की त्वचा लाल-भूरी, बैंगनी या गहरी हो सकती है, जिसे वेनस स्टेसिस डर्मेटाइटिस कहते हैं। खराब नसों में रक्त जमा होकर त्वचा में रिसने लगता है, जिससे रंग बदलता है।

डायबिटीज़ के मरीजों में मामूली कट भी गंभीर संक्रमण बन सकता है। जो घाव 7–10 दिन में न भरें, खासकर बुज़ुर्गों में, उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए।

5) सुन्नपन या झनझनाहट

टांगों में सुन्नपन या सुई-चुभने जैसा एहसास डायबिटिक न्यूरोपैथी का संकेत हो सकता है, जो लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर से नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। यह स्थिति हृदय रोग के बढ़े जोखिम का भी संकेत देती है, भले ही दर्द न हो।

समय पर पहचान से न केवल असुविधा कम होती है, बल्कि अनदेखी चोटों और अल्सर से भी बचाव होता है, जो एम्प्यूटेशन की बड़ी वजह हैं।

अचानक लालिमा या खून का थक्का

यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) का संकेत हो सकता है, जिसका तुरंत इलाज जरूरी है। इलाज न होने पर थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर जानलेवा हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रियता, सर्जरी और लंबी यात्राएं जोखिम बढ़ाती हैं।

निष्कर्ष

शरीर समस्याओं के शुरुआती संकेत देता है—और टांगें भी इसमें शामिल हैं। सूजन, दर्द, सुन्नपन या त्वचा के रंग में बदलाव को नज़रअंदाज़ न करें। समय पर चिकित्सा सलाह सही निदान, बेहतर इलाज और जटिलताओं से बचाव में मदद करती है। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, मांसपेशियां मजबूत करें और रक्त संचार बेहतर बनाएं। आपकी टांगें आपको हर जगह ले जाती हैं—उनका ख्याल रखें।