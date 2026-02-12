The Indian Awaaz

The Real Voice of India

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Feb 11: IT की बिकवाली ने रोकी रफ्तार, फिर भी निफ्टी ने चौथी जीत दर्ज की

Feb 12, 2026

Last Updated on February 12, 2026 12:05 am by INDIAN AWAAZ

BIZ DESK

बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में कारोबार बेहद सीमित दायरे में रहा और सत्र के अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि आईटी शेयरों में बिकवाली ने बाजार की तेजी पर ब्रेक लगाया, लेकिन बैंकिंग, ऑटो और हेल्थकेयर शेयरों में मजबूत खरीदारी से निवेशकों का भरोसा कायम रहा। इसके बावजूद निफ्टी ने लगातार चौथे सत्र में बढ़त दर्ज की।

निफ्टी 18.70 अंक (0.07%) बढ़कर 25,953.85 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 40.28 अंक (0.05%) फिसलकर 84,233.64 पर बंद हुआ। पूरे दिन निफ्टी 25,870 से 26,010 के दायरे में घूमता रहा और 26,000 स्तर एक बार फिर मजबूत रेजिस्टेंस (सप्लाई जोन) साबित हुआ।

सेक्टरवार प्रदर्शन (Sector-wise Trend)

  • ऑटो सेक्टर: निफ्टी ऑटो 1.3% चढ़ा, Eicher Motors में 6% से अधिक उछाल, Maruti भी मजबूत।
  • बैंकिंग: निफ्टी PSU बैंक 1% ऊपर, SBI में 3% से ज्यादा तेजी।
  • फार्मा/हेल्थकेयर: निफ्टी फार्मा करीब 1% बढ़ा, Apollo Hospitals और Max Healthcare में जबरदस्त खरीदारी।
  • आईटी सेक्टर: निफ्टी IT 1.8% गिरा, TCS और Infosys में भारी दबाव।
  • प्राइवेट बैंक: निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.2% फिसला, सीमित कमजोरी।

टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स: Eicher Motors, Apollo Hospitals, Max Healthcare, SBI, Maruti Suzuki।
टॉप लूजर्स: TCS, Infosys, Coal India, HCL Tech, Tech Mahindra।

संस्थागत निवेश और बाजार संकेत

FIIs ने ₹69 करोड़ की खरीद की, जबकि DIIs ने मजबूत समर्थन देते हुए ₹1,174 करोड़ लगाए। रुपये में कमजोरी रही और यह 12 पैसे गिरकर 90.70 पर बंद हुआ। सोना ₹1,700 बढ़कर ₹1,58,500 पर पहुंच गया।

विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में सकारात्मक लेकिन सतर्क माहौल है। अब नजरें 26,000 के ब्रेकआउट पर हैं। यदि निफ्टी इसके ऊपर टिकता है तो 26,100–26,300 तक तेजी संभव है। आगामी US NFP डेटा और भारत CPI बाजार की अगली दिशा तय करेंगे।

Related Post

AMN BUSINESS AWAAZ TOP AWAAZ

Budget 2026: FM Sitharaman Pushes Infra and Employment Amid Sharp Opposition Criticism

Feb 12, 2026
AMN BUSINESS AWAAZ

US cuts Bangladesh tariffs by 1%, offers zero duty on select garments

Feb 12, 2026
AMN BUSINESS AWAAZ

Bangladesh to buy $15bn of US energy products in trade deal

Feb 12, 2026

You missed

AMN BUSINESS AWAAZ TOP AWAAZ

Budget 2026: FM Sitharaman Pushes Infra and Employment Amid Sharp Opposition Criticism

12 February 2026 12:52 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

US cuts Bangladesh tariffs by 1%, offers zero duty on select garments

12 February 2026 12:44 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

Bangladesh to buy $15bn of US energy products in trade deal

12 February 2026 12:43 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

दिल्ली पुलिस का ASI 10 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार

12 February 2026 12:41 AM INDIAN AWAAZ No Comments