बांग्लादेश: ऐतिहासिक दोहरे मतदान के बाद शुक्रवार दोपहर तक चुनावी नतीजे आने की उम्मीद

Last Updated on February 12, 2026 12:34 am by INDIAN AWAAZ

ढाका से ज़ाकिर हुसैन

बांग्लादेश के 13वें जातीय संसद (नेशनल पार्लियामेंट) चुनाव और देशव्यापी जनमत संग्रह (रेफरेंडम) के लिए मतदान गुरुवार, 12 फरवरी को होगा। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि चुनाव परिणाम कब घोषित किए जाएंगे। यह पहली बार है जब बांग्लादेश एक साथ संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह करा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग (EC) पहले ही संकेत दे चुका है कि मतगणना और परिणाम घोषित करने में सामान्य से अधिक समय लगेगा।

चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान के अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह से परिणाम प्रकाशित करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, पूर्व चुनाव और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि पूरे देश के अंतिम परिणाम शुक्रवार दोपहर तक ही पूरी तरह सामने आ पाएंगे।

चूंकि चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ हो रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को प्रत्येक मतदाता के दो बैलेट पेपर, साथ ही डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट्स) की भी गिनती करनी होगी। मतदान केंद्रों पर गिनती पूरी होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रवार समेकित परिणाम रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों से घोषित किए जाएंगे। इसके बाद अंतिम घोषणा चुनाव आयोग सचिवालय में बनाए गए रिजल्ट कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन सेंटर से की जाएगी।

चुनाव आयुक्त मोहम्मद अनवरुल इस्लाम सरकार ने कहा कि आयोग मतदान समाप्त होते ही यथाशीघ्र परिणाम घोषित करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा,

“ईश्वर की कृपा से हम चुनाव के बाद जितना जल्दी हो सके परिणाम घोषित करना चाहते हैं। हमारी उम्मीद है कि 13 तारीख को दिन के पहले हिस्से में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।”

वहीं, चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने कहा कि आयोग को उम्मीद है कि शुक्रवार 13 फरवरी को सुबह 10 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा,

“परिणाम में देरी होने का कोई कारण नहीं है। हर वोट गिना जाएगा। मतदान 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और अगले दिन सुबह 10 बजे तक गिनती पूरी कर ली जाएगी।”

हालांकि, अख्तर अहमद ने इससे पहले 23 जनवरी को यह स्वीकार किया था कि इस बार मतगणना में अधिक समय लगेगा। उन्होंने कहा था,

“इस बार मतदाता दो बैलेट पर वोट डालेंगे। साथ ही पोस्टल बैलेट्स की गिनती भी होगी। इसी कारण मतगणना में सामान्य से अधिक समय लगेगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों को परिणाम घोषित करने में अतिरिक्त समय लग सकता है, विशेषकर यदि वे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाल रहे हों। उन्होंने कहा,

“पोस्टल बैलेट्स और रेफरेंडम एक साथ होने के कारण गिनती में थोड़ा अधिक समय लगेगा। पहले केंद्रों पर गिनती पूरी होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट्स की गिनती रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में होगी, जिसमें समय लगेगा। यदि किसी अधिकारी के पास कई निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसमें और अधिक समय लगेगा।”

चुनाव आयुक्त अबुल फज़ल मोहम्मद सनाुल्लाह ने मंगलवार को कहा कि संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा,

“मतगणना एक ही समय शुरू होगी और परिणाम भी साथ में घोषित होंगे। यदि पहले संसदीय परिणाम घोषित कर दिए गए तो एजेंट चले जा सकते हैं, और यदि पहले रेफरेंडम के परिणाम आए तो बाहर अशांति फैल सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम दोनों परिणाम एक साथ घोषित करना चाहते हैं।”

बांग्लादेश में पहली बार 1977 में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें परिणाम घोषित होने में लगभग 30 घंटे लगे थे। इस बार संसदीय चुनाव और रेफरेंडम दोनों एक साथ हो रहे हैं और मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 13 करोड़ हो गई है। पूरे देश में 42,761 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।

चुनाव आयोग सचिवालय की पूर्व अतिरिक्त सचिव और चुनाव प्रणाली सुधार आयोग की सदस्य जैस्मिन तुली ने कहा कि पूरे परिणाम शुक्रवार दोपहर तक आ सकते हैं। उन्होंने कहा,

“चुनाव आयोग के दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर सबसे संभावित स्थिति यही है कि शुक्रवार दोपहर तक पूरे परिणाम सामने आएंगे। सामान्य तौर पर अगले दिन सुबह 10 बजे तक कई निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम आ जाते हैं, लेकिन इस बार सभी परिणाम घोषित करने में शुक्रवार दोपहर तक समय लग सकता है।”

बांग्लादेश में आखिरी जनमत संग्रह 1991 में हुआ था। उस समय AKM अब्दुल अव्वाल मजुमदार सिंगैर उपजिला (मानिकगंज जिला) में कार्यकारी अधिकारी थे और बाद में कई संसदीय चुनावों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली होगी।

उन्होंने कहा,

“1991 के बाद से जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। और चूंकि राजनीतिक दल जनमत संग्रह में भी शामिल हैं, इसलिए वे पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। इससे इस बार मतदान प्रतिशत भी अधिक हो सकता है।”

उन्होंने बताया कि जब चुनाव और जनमत संग्रह के बैलेट एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे तो पहले उन्हें अलग करना होगा।

“इसमें समय लगता है। हर बैलेट खोलना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा और अलग करना पड़ेगा,” उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय चुनाव की मतगणना अक्सर आधी रात तक चलती रहती है। मजुमदार ने अनुमान जताया कि,

“मेरे विचार में हर केंद्र पर अतिरिक्त 2 से 3 घंटे, या कभी-कभी 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। पूरा काम शुक्रवार दोपहर या शाम तक पूरा हो सकता है। तभी परिणाम पूरी तरह स्पष्ट होंगे।”