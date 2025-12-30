The Indian Awaaz

Share Bazar Dec 30: उतार–चढ़ाव भरे सत्र में निवेशक सतर्क, बाजार लगभग अपरिवर्तित बंद

Dec 30, 2025

Last Updated on December 30, 2025 9:52 pm by INDIAN AWAAZ

चौथे दिन भी निफ्टी फिसला, मेटल शेयरों की मजबूती से बाजार संभला

AMN / BIZ DESK

मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के बीच वर्षांत के उतार–चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग सपाट बंद हुए। मेटल और ऑटो शेयरों में मजबूती ने व्यापक बाजार की कमजोरी की भरपाई की, हालांकि निफ्टी 50 लगातार चौथे सत्र में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 20.46 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,675.08 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 3.25 अंक या 0.01 प्रतिशत फिसलकर 25,938.85 पर आ गया। निफ्टी ने 25,940.90 पर शुरुआत की और दिन के दौरान 25,878 के निचले स्तर से 25,976 के उच्च स्तर के बीच कारोबार करने के बाद लगभग स्थिर बंद हुआ।

मेटल सेक्टर

मेटल शेयर सत्र के सबसे बड़े विजेता रहे। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत चढ़कर 11,029 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच हिंडाल्को इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में रहा और 2.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 883.30 रुपये पर बंद हुआ। टाटा स्टील में भी 1.96 प्रतिशत की मजबूती रही, जिससे प्रमुख सूचकांकों को सहारा मिला।

ऑटोमोबाइल सेक्टर

ऑटो शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बजाज ऑटो 2.32 प्रतिशत चढ़कर 9,298 रुपये पर बंद हुआ, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.89 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,660 रुपये पर पहुंच गया। स्थिर मांग और मार्जिन को लेकर सकारात्मक उम्मीदों ने सेक्टर की धारणा को मजबूत किया। श्रीराम फाइनेंस में भी करीब 2 प्रतिशत की तेजी रही।

बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं

बैंकिंग शेयरों में हल्की मजबूती दर्ज की गई। निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.41 प्रतिशत चढ़कर 59,171.25 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.07 प्रतिशत बढ़कर 27,382.80 पर पहुंच गया। चुनिंदा निजी बैंकों और वित्तीय शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला और रुपये को भी मजबूती मिली।

आईटी, एफएमसीजी, हेल्थकेयर और एविएशन

नुकसान वाले शेयरों में इटरनल टेक्नोलॉजीज 2.21 प्रतिशत टूट गया। आयशर मोटर्स में 1.92 प्रतिशत की गिरावट आई। एफएमसीजी सेक्टर में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1.79 प्रतिशत फिसला, जबकि हेल्थकेयर शेयर मैक्स हेल्थकेयर 1.64 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) में 1.52 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में दबाव बना रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.15 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.28 प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली। बीएसई पर गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़त वाले शेयरों से अधिक रही, जिससे बाजार की चौड़ाई नकारात्मक बनी रही।

आगे का रुख

तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी को 25,850–25,870 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट मिला है, जबकि 26,000 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट अवधि में बाजार सीमित दायरे में बना रह सकता है, क्योंकि निवेशक भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता और तीसरी तिमाही के नतीजों से जुड़े संकेतों का इंतजार कर रहे हैं।

