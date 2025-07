Stock Markets July 3 : शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, गिरावट के साथ बंद हुए सूचकांक

AMN

शुरुआत में तेजी, अंत में गिरावट: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने सकारात्मक शुरुआत की और दिन के अधिकांश समय मामूली बढ़त के साथ कारोबार किया। निवेशकों में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की उम्मीदों के कारण उत्साह था।

FII की बिकवाली का दबाव: हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण सत्र के अंत में बाजार में तेज गिरावट आई और सूचकांक लाल निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट:

सेंसेक्स: इंट्राडे में 83,850 के उच्च स्तर को छूने के बाद, बीएसई सेंसेक्स 170.22 अंक या 0.2 प्रतिशत गिरकर 83,239.7 के स्तर पर बंद हुआ।

निफ्टी50: एनएसई निफ्टी50 भी 48.1 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 25,405.3 के स्तर पर बंद हुआ।

ब्रॉडर मार्केट का हाल: निफ्टी मिडकैप100 इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ सपाट बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप100 इंडेक्स 0.26 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

सबसे बड़ा गिरावट वाला सेक्टर: निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे अधिक 0.89 प्रतिशत गिरा, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक के शेयरों में बिकवाली देखी गई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल, रियल्टी, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज भी लाल निशान में बंद हुए।

बढ़त वाले सेक्टर: दूसरी ओर, निफ्टी मीडिया, ऑटो, फार्मा, हेल्थकेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी हरे निशान में बंद हुए।

प्रमुख शेयर:

गिरावट वाले: सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 गिरावट के साथ बंद हुए। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, ट्रेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख रूप से गिरे।

बढ़त वाले: मारुति सुजुकी, इंफोसिस, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इटरनल शीर्ष लाभ वाले शेयरों में रहे।

इंडिया VIX: बाजार में अस्थिरता को मापने वाला इंडिया VIX 0.48 प्रतिशत गिरकर 12.38 अंक पर आ गया, जो अस्थिरता में थोड़ी कमी का संकेत देता है।

Sectoral Snapshot: PSU Banks Under Pressure

Selling was most pronounced in the Nifty PSU Bank index, which emerged as the worst-performing sector, falling 0.89%. Key draggers included:

Punjab National Bank

Union Bank of India

UCO Bank

Central Bank of India

Other lagging sectors included:

Nifty Metal

Realty

Bank

Financial Services

On the brighter side, selective buying lifted:

Nifty Media

Auto

Pharma

Healthcare

Consumer Durables

Oil & Gas

FMCG

These sectors helped limit the market’s downside.

Stock Movers: Sensex Constituents

Out of the 30 stocks on the Sensex, 19 closed in the red. Top laggards included:

Kotak Mahindra Bank

Bajaj Finserv

Bajaj Finance

Adani Ports

Trent

State Bank of India

Meanwhile, some counters saw notable buying interest. The top gainers were:

Maruti Suzuki

Infosys

NTPC

Asian Paints

Hindustan Unilever

Eternal