पंजाब का DIG गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपये, जेवरात , हथियार बरामद

Last Updated on October 16, 2025 11:52 pm by INDIAN AWAAZ

इंद्र वशिष्ठ,

CBI ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर,आईपीएस और उसके बिचौलिए कृषानू को 8 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, पंजाब के पूर्व डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर का बेटा हैं।

पंजाब और चंडीगढ़ में डीआईजी से जुड़े विभिन्न परिसरों की तलाशी के दौरान 5 करोड़ रुपये, 1.5 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण, अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़, दो वाहनों (मर्सिडीज और ऑडी) की चाबियाँ, 22 महंगी घड़ियाँ, लॉकर की चाबियाँ, 40 लीटर आयातित शराब की बोतलें,1 बंदूक,1 पिस्तौल,1रिवॉल्वर,1 एयरगन और कारतूस बरामद हुए हैं। बिचौलिए के यहां से भी 21 लाख रुपये बरामद हुए हैं।

सीबीआई ने फतेहगढ़ जिले में मंडी-गोबिंदगढ़ निवासी कबाड़/स्क्रैप डीलर आकाश की शिकायत पर रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण भुल्लर और उसके बिचौलिए कृषानू के खिलाफ 16.10.2025 को मामला दर्ज किया। आरोप है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने शिकायतकर्ता आकाश के खिलाफ दर्ज एक मामले को “निपटाने” और उसके कबाड़ के व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करने के लिए,अपने बिचौलिए कृषानू के माध्यम से 8 लाख की रिश्वत और मासिक सेवा पानी/ मंथली रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई ने वीरवार को जाल बिछाया और चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में डीआईजी की ओर से शिकायतकर्ता आकाश से 8 लाख रुपये लेते हुए बिचौलिए कृषाणु को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद कृषानू ने डीआईजी को फोन करके रिश्वत मिल जाने की सूचना दी। डीआईजी ने कृषानू और शिकायतकर्ता आकाश को अपने दफ़्तर आने का निर्देश दिया। सीबीआई टीम ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ में उसके दफ़्तर से गिरफ्तार कर लिया।