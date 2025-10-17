भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी में शामिल, बिहार की सियासत में नया हलचल

Last Updated on October 17, 2025 12:12 am by INDIAN AWAAZ

AMN / पटना

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ उनकी पत्नी चंदा यादव भी पार्टी में शामिल हुईं। यह शामिल होना बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला कदम माना जा रहा है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले।

यह कार्यक्रम देर रात आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर आयोजित एक अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि खेसारी लाल और उनकी पत्नी आरजेडी में शामिल हो गए हैं।

भोजपुरी फिल्मों और गीतों के ज़रिए जनता के दिलों में जगह बनाने वाले खेसारी लाल यादव के राजनीति में आने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थीं। अब उनके पार्टी में शामिल होने को आरजेडी की बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खेसारी लाल की लोकप्रियता बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं और प्रवासी वर्ग तक पार्टी की पकड़ को मज़बूत करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी उनकी पत्नी चंदा यादव को उत्तर बिहार की किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।

मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैंने हमेशा अपने गानों और फिल्मों के माध्यम से बिहार की जनता से जुड़ाव रखा है। अब मैं सीधे जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव का नया बिहार बनाने का विज़न मुझे बहुत प्रेरित करता है।”

तेजस्वी यादव ने खेसारी और चंदा यादव का स्वागत करते हुए कहा, “खेसारी लाल बिहार के युवाओं और मेहनतकश लोगों की आवाज़ हैं। उनका आना हमारे लिए सम्मान की बात है।”