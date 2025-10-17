The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी में शामिल, बिहार की सियासत में नया हलचल

Oct 17, 2025

Last Updated on October 17, 2025 12:12 am by INDIAN AWAAZ

AMN / पटना

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ उनकी पत्नी चंदा यादव भी पार्टी में शामिल हुईं। यह शामिल होना बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला कदम माना जा रहा है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले।

यह कार्यक्रम देर रात आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर आयोजित एक अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि खेसारी लाल और उनकी पत्नी आरजेडी में शामिल हो गए हैं।

भोजपुरी फिल्मों और गीतों के ज़रिए जनता के दिलों में जगह बनाने वाले खेसारी लाल यादव के राजनीति में आने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थीं। अब उनके पार्टी में शामिल होने को आरजेडी की बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खेसारी लाल की लोकप्रियता बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं और प्रवासी वर्ग तक पार्टी की पकड़ को मज़बूत करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी उनकी पत्नी चंदा यादव को उत्तर बिहार की किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।

मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैंने हमेशा अपने गानों और फिल्मों के माध्यम से बिहार की जनता से जुड़ाव रखा है। अब मैं सीधे जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव का नया बिहार बनाने का विज़न मुझे बहुत प्रेरित करता है।”

तेजस्वी यादव ने खेसारी और चंदा यादव का स्वागत करते हुए कहा, “खेसारी लाल बिहार के युवाओं और मेहनतकश लोगों की आवाज़ हैं। उनका आना हमारे लिए सम्मान की बात है।”

Related Post

HINDI SECTION

पंजाब का DIG गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपये, जेवरात , हथियार बरामद

Oct 16, 2025
HINDI SECTION

Share Bazar Oct 16: सेंसेक्स 927 अंक उछला, निफ्टी ने पार किया 25,600 का आंकड़ा

Oct 16, 2025
BIHAR ELECTIONS HINDI SECTION

 Bihar Elections: इंडिया गठबंधन में आखिर चल क्या रहा है?

Oct 16, 2025

You missed

BIHAR ELECTIONS

‘Who am I to make anyone CM?’, Amit Shah says NDA parties will decide after Bihar polls

17 October 2025 12:41 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BIHAR ELECTIONS

Bihar Elections: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

17 October 2025 12:28 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी में शामिल, बिहार की सियासत में नया हलचल

17 October 2025 12:12 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BIHAR ELECTIONS

Bhojpuri superstar Khesari Lal Yadav, wife join RJD

17 October 2025 12:09 AM INDIAN AWAAZ No Comments