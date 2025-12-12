“ट्रम्प गोल्ड कार्ड”,1 मिलियन डॉलर देकर पाएं अमेरिका में स्थायी निवास

AMN / NEWS DESK

ट्रम्प प्रशासन ने बुधवार को एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जहाँ लोग “गोल्ड कार्ड” के लिए आवेदन कर सकते हैं — एक तेज़‑वीज़ा कार्यक्रम, जिसके तहत कम से कम 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता के साथ अमेरिकी स्थायी निवास दिया जाएगा।

वेबसाइट के अनुसार, आवेदन करने के लिए पहले 15,000 डॉलर की नॉन‑रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इसके बाद, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जांच और मंज़ूरी मिलने पर आवेदक को 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा, जिसके बदले उन्हें “रिकॉर्ड समय में” अमेरिकी रेज़िडेंसी मिल जाएगी।

साइट में इस भुगतान को “1 मिलियन डॉलर का उपहार” बताया गया है, जो यह साबित करता है कि आवेदक “संयुक्त राज्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ” ला सकता है। परिस्थितियों के आधार पर स्टेट डिपार्टमेंट की कुछ अतिरिक्त फीस भी लग सकती है।

वेबसाइट पर “ट्रम्प गोल्ड कार्ड” की एक झलक भी दिखाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प की तस्वीर, अमेरिकी झंडे की पृष्ठभूमि और उनका हस्ताक्षर शामिल है।

व्यवसायों के लिए भी “कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड” का विकल्प उपलब्ध है। कंपनियों को 15,000 डॉलर की प्रोसेसिंग फीस और प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा।

यह कार्यक्रम कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इस साल की शुरुआत में झलक दिखाने के बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने सितंबर में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर इसे आधिकारिक रूप से शुरू किया। प्रशासन का कहना है कि यह योजना अरबों डॉलर जुटाने और ऐसे प्रवासियों को प्राथमिकता देने का तरीका है जो “देश को सकारात्मक रूप से लाभ पहुंचा सकें,” जैसे निवेशक, उद्यमी और कारोबारी पेशेवर।