Share Bazar Dec 11: सेंसेक्स–निफ्टी में जोरदार रिकवरी; ऑटो और मेटल सेक्टर ने दिलाई बढ़त

Dec 11, 2025

biz desk

तीन दिनों की लगातार गिरावट के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाज़ार में मजबूत वापसी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक ऑटो, मेटल और चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती के सकारात्मक असर से उछाल के साथ बंद हुए। वैश्विक संकेतों में सुधार और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ने से बाज़ार में मनोबल मजबूत रहा।

बीएसई सेंसेक्स 426.86 अंक (0.51%) बढ़कर 84,818.13 पर बंद हुआ। शुरुआती कमजोरी से उभरते हुए इंडेक्स ने दिन का उच्च स्तर 84,906.93 छुआ, जबकि निचला स्तर 84,150.19 रहा।
एनएसई निफ्टी 50 140.55 अंक (0.55%) बढ़कर 25,898.55 पर बंद हुआ और दिन के उच्चतम स्तर 25,922.80 के बेहद करीब रहा।

सेक्टर-वार प्रदर्शन

ऑटो सेक्टर: सबसे मजबूत बढ़त

ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। फेड की दरों में कटौती से वाहन ऋण की लागत घटने की उम्मीद और घरेलू मांग के स्थिर रहने से सेक्टर में तेजी आई। मारुति सुज़ुकी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और Eternal प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे।

मेटल सेक्टर: वैश्विक संकेतों से चमका

मेटल शेयर, विशेषकर टाटा स्टील, में मजबूती रही क्योंकि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सुधार और डॉलर की कमजोरी से निर्यातक कंपनियों को समर्थन मिला।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र: मिला–जुला रुझान

बैंकिंग सेक्टर में मिश्रित प्रदर्शन देखने को मिला।

  • गैनेर्स: कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों ने सूचकांक को सहारा दिया।
  • लैगर्ड्स: आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और पावरग्रिड पर बिकवाली हावी रही, जिसका कारण विदेशी निवेशकों की निकासी और रुपये की कमजोरी को बताया जा रहा है।

आईटी और फार्मा सेक्टर: स्थिर मजबूती

अमेरिका में दरों में कटौती के बाद आईटी खर्च बढ़ने की उम्मीद से इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा में खरीदारी देखी गई। सन फार्मा भी सुरक्षित निवेश (defensive buying) के चलते चढ़ा।

कंज्यूमर और रिटेल: मिला–जुला व्यापार

ट्रेंट में बढ़त रही, जबकि एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे उपभोक्ता शेयर वैल्यूएशन के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए।

