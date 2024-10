NCP leader Baba Siddiqui shot dead in Mumbai ..

Baba Siddique was shot by three assailants outside his son Zeeshan’s office in Mumbai’s Bandra East.

Nationalist Congress Party (NCP) leader Baba Siddique was on Saturday shot dead by three attackers in Mumbai.

“Mumbai police chief told me two persons have been arrested. One is from UP, other from Haryana. Third assailant is absconding but police are trying to nab him,” chief minister Eknath Shinde told mediapersons.

Initial reports suggest that three people fired at Baba Siddique outside his son Zeeshan’s office in Bandra East. He was rushed to Mumbai’s Lilawati Hospital wherein he succumbed to his injuries.Two to three rounds were fired. Further probe is underway as teams have rushed to the area, according to police.

Siddique was a three-term MLA from Mumbai’s Bandra West assembly constituency. He lost the seat to Bharatiya Janata Party’s (BJP) Ashish Shelar in 2014 assembly polls.

मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मार कर हत्या कर दी गई है।बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। उनकी इफ्तार पार्टी में। शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपर स्टार आते रहे हैं।आज देर शाम बाबा सिद्दीकी पर उनके इलाके में भी हमला हुआ है। उन्हे गोलियां लगी हैं और उन्हों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ।

हमले में बाबा सिद्दीकी के पेट में दो गोलियां लगी थी. उनपर कुल तीन गोलियां चलाई गईं थी, जिसमें से दो गोलियां उनके पेट में लगी थी. वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया है. इस वारदात के बाद मुंबई पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है.

सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खेरवाड़ी सिगनल के पास उनपर गोलीबारी हुई थी. लीलावती अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया.

बाबा सीद्दीकी की मौत की खबर के बाद बॉलीवुड नेता सलमान खान भी लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं. बता दें कि सलमान खान और बाबा सीद्दीकी दोस्त रहे हैं.

हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा- दो आरोपी पकड़े गए हैं.इनमें से एक यूपी का है, दूसरा हरियाणा का है.तीसरा आरोपी फरार है.आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.घटना की जानकारी लगते ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंचे.अजित पवार ने भी अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। वे मुंबई पहुंच रहे हैं.