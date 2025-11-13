MCD का जूनियर इंजीनियर 10 लाख लेते हुए गिरफ्तार 

इंद्र वशिष्ठ,

सीबीआई ने दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर अजय बब्बरवाल को शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने 11 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर सी शर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर नवीन कौल और जूनियर इंजीनियर अजय बब्बरवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर ने शिकायतकर्ता से उसके लगभग 3 करोड़ रुपये के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 25,42,000 रुपये रिश्वत लाभ मांगी थी।

सीबीआई ने 11 नवंबर को जाल बिछाया और आरोपी जूनियर इंजीनियर अजय बब्बरवाल को शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई ने आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए।