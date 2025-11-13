The Indian Awaaz

MCD का जूनियर इंजीनियर 10 लाख लेते हुए गिरफ्तार 

Nov 13, 2025

इंद्र वशिष्ठ, 

सीबीआई ने दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर अजय बब्बरवाल को शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने 11 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर सी शर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर नवीन कौल और जूनियर इंजीनियर अजय बब्बरवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर  ने शिकायतकर्ता से उसके लगभग 3 करोड़ रुपये के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 25,42,000 रुपये रिश्वत लाभ मांगी थी।

सीबीआई ने 11 नवंबर को जाल बिछाया और आरोपी जूनियर इंजीनियर अजय बब्बरवाल को शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई ने आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए।

Share Bazar Nov 12: सेंसेक्स 595 अंकों की छलांग, निफ्टी 25,900 के पार; मेटल और रियल्टी में गिरावट

Nov 12, 2025
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 13 साल के न्यूनतम स्तर पर, खाद्य कीमतों में भारी गिरावट

Nov 12, 2025
Share Bazar Nov 11: सेन्सेक्स में 336 अंकों की छलांग, निफ्टी 25,690 के पार —

Nov 11, 2025

Dr Jitendra Singh reaffirms India's commitment to strengthen ties with Maldives

Bihar set for Vote Counting across 46 centres in 38 districts

CBI Apprehends MCD Engineer while accepting a Bribe of Rs. 10 Lakh

