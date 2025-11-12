The Indian Awaaz

The Real Voice of India

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Nov 12: सेंसेक्स 595 अंकों की छलांग, निफ्टी 25,900 के पार; मेटल और रियल्टी में गिरावट

Nov 12, 2025

BIZ DESK

घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार ने पूरे दिन अपनी रफ्तार बनाए रखी। मजबूत विदेशी संकेतों, आईटी शेयरों में खरीदारी और उपभोक्ता मांग में सुधार की उम्मीदों ने निवेशकों का मनोबल बढ़ाया। सेंसेक्स 595 अंक (0.71%) उछलकर 84,467 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 181 अंक (0.70%) बढ़कर 25,876 पर पहुंच गया।

ब्रॉडर मार्केट्स में भी तेजी रही। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.8% की वृद्धि हुई — जो खुदरा और संस्थागत निवेशकों की व्यापक भागीदारी का संकेत है।

आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे मजबूत उछाल

तकनीकी और आईटी शेयरों ने मंगलवार की तेजी में मुख्य भूमिका निभाई। बीएसई आईटी और टेक इंडेक्स दोनों करीब 2% उछले।
टेक महिंद्रा के शेयर 3.3% बढ़े, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में 2.7% की बढ़त दर्ज की गई।
विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग और विदेशी फंडों के नए प्रवाह से सेक्टर में सकारात्मक रुझान बना हुआ है।

कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी में तेजी

त्योहारी सीजन और शहरी बाजारों में बेहतर बिक्री ने कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स को 1.9% तक बढ़ाया।
एशियन पेंट्स सेंसेक्स में सबसे बड़ा गेनर रहा, जिसके शेयर में 4.5% की छलांग लगी।
एफएमसीजी (FMCG) शेयरों में भी स्थिरता बनी रही, ग्रामीण मांग में सुधार और इनपुट लागतों के नियंत्रण से सेक्टर को सहारा मिला।

बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में मिला-जुला रुझान

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के शेयरों में सीमित बढ़त देखी गई, क्योंकि खुदरा कर्ज वृद्धि के मजबूत रहने की उम्मीद है।
ऑटो सेक्टर में मिश्रित रुझान रहा — टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 1.3% गिर गए, जबकि दोपहिया वाहन और ऑटो एंसिलरी कंपनियों में हल्की खरीदारी देखने को मिली।

मेटल, रियल्टी और यूटिलिटी शेयरों में हल्की गिरावट

मेटल, रियल्टी, और यूटिलिटी सेक्टर के शेयरों में मुनाफावसूली देखने को मिली।
बीएसई रियल्टी इंडेक्स 0.5% गिरा, जबकि मेटल और यूटिलिटी इंडेक्स में मामूली गिरावट आई।
वैश्विक बाजारों में कमजोर कमोडिटी संकेतों और चीन की मांग घटने की आशंकाओं ने इन सेक्टरों पर दबाव बनाया।
टाटा स्टील (-1.3%) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (-0.6%) शीर्ष लूजर्स में शामिल रहे।

मार्केट ब्रेड्थ और निवेशक भावना

बीएसई पर कुल 2,509 शेयरों में तेजी, 1,701 में गिरावट और 163 शेयर स्थिर रहे — जो व्यापक सकारात्मक बाजार भावनाओं को दर्शाता है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार तेजी का सिलसिला भारत की मजबूत आय वृद्धि, घटती मुद्रास्फीति, और स्थिर वैश्विक संकेतों का परिणाम है।
वे मानते हैं कि निकट भविष्य में बाजार सीमित दायरे में रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में दृष्टिकोण तेजी वाला (बुलिश) बना रहेगा। निवेशकों की नजर अब आगामी मौद्रिक नीति, वैश्विक बॉन्ड यील्ड, और आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी।

Market Rally Continues for Third Day: IT and Consumer Durables Lead Gains

Related Post

BUSINESS AWAAZ

Govt approves Export Promotion Mission & Credit Guarantee Scheme for Exporters 

Nov 13, 2025
BUSINESS AWAAZ

Agriculture is foundation of India’s civilization: Shivraj Singh Chouhan

Nov 13, 2025
TOP AWAAZ AMN BUSINESS AWAAZ

President Murmu: India Proud Partner in Botswana’s Journey of Modernization, Prosperity

Nov 12, 2025

You missed

BUSINESS AWAAZ

Govt approves Export Promotion Mission & Credit Guarantee Scheme for Exporters 

13 November 2025 12:35 AM INDIAN AWAAZ No Comments
TOP AWAAZ

Cabinet expresses grief over Delhi blast, reaffirms zero tolerance towards terrorism

13 November 2025 12:27 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

Agriculture is foundation of India’s civilization: Shivraj Singh Chouhan

13 November 2025 12:24 AM INDIAN AWAAZ No Comments
TOP AWAAZ AMN BUSINESS AWAAZ

President Murmu: India Proud Partner in Botswana’s Journey of Modernization, Prosperity

12 November 2025 11:59 PM INDIAN AWAAZ No Comments