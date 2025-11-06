Share Bazar Nov 6: सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, मेटल–पावर शेयरों पर दबाव

Last Updated on November 6, 2025 11:34 pm by INDIAN AWAAZ

BIZ DESK

घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के बावजूद प्रमुख सूचकांक अंततः गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 148 अंकों या 0.18% की गिरावट के साथ 83,311 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक या 0.34% टूटकर 25,510 पर आ गया।



ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिली — बीएसई मिड-कैप इंडेक्स 1.2% और स्मॉल-कैप इंडेक्स 1.5% से अधिक गिरा।

सेंसेक्स पैक के 30 में से 19 शेयर लाल निशान में बंद हुए। पावर ग्रिड सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाला शेयर रहा, जो 3.1% गिरा। इसके बाद एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में क्रमशः 2.4% और 1.7% की गिरावट रही।

दूसरी ओर, एशियन पेंट्स में तिमाही नतीजों के बाद 4.8% की तेज़ बढ़त देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.6% चढ़ी, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 1% की मजबूती दर्ज की गई।

सेक्टोरवार प्रदर्शन:

बीएसई के 21 में से 20 सेक्टर लाल निशान में बंद हुए।

यूटिलिटीज (-2.2%), मेटल (-2%) और पावर (-1.9%) सेक्टरों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई।

बैंकिंग और ऑटो सेक्टरों में भी हल्की मुनाफावसूली रही।

वहीं, आईटी सेक्टर (+0.1%) एकमात्र गेनर रहा, जिसमें चुनिंदा सॉफ्टवेयर शेयरों में खरीदारी देखी गई।

मार्केट ब्रेड्थ:

बीएसई पर कुल 4,353 शेयरों में से 3,012 में गिरावट, 1,202 में बढ़त और 139 अपरिवर्तित रहे। बाजार में सतर्कता बनी रही क्योंकि निवेशक आगामी मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़ों और वैश्विक संकेतों पर नज़र रख रहे हैं।