बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (पहला चरण): 64.66% का ऐतिहासिक मतदान

नई दिल्ली, 6 नवम्बर 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस चरण में 64.66% मतदाताओं ने मतदान कर इतिहास रचा, जो अब तक बिहार में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने 100% मतदान केंद्रों पर की गई लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की। सीईसी ने ईसीआई कंट्रोल रूम से स्वयं जिलाधिकारी (DEOs) और प्रेसीडिंग ऑफिसरों से संवाद किया ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे।

राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जहां 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

पहली बार बिहार में अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक कार्यक्रम (IEVP) के तहत 6 देशों — दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया — के 16 प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने बिहार के चुनावों को दुनिया के सबसे पारदर्शी, सुव्यवस्थित और सहभागितापूर्ण चुनावों में से एक बताया।

करीब 4 लाख चुनावकर्मी बुधवार रात 11.20 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से पहले मॉक पोल संपन्न हुआ, जिसमें 1,314 उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 67,902 एजेंटों ने भाग लिया।

विशेष रूप से 90,000 जीविका दीदियों और महिला स्वयंसेवकों को घूंघटधारी महिलाओं की पहचान के लिए तैनात किया गया। प्रत्येक केंद्र पर एक CAPF जवान भी मौजूद रहा।

मतदान समाप्ति के बाद प्रेसीडिंग ऑफिसरों ने तुरंत ECINet पोर्टल पर मतदान प्रतिशत अपडेट किया, जिससे अंतिम आंकड़ों के प्रकाशन में देरी नहीं हुई।
(शाम 8:15 बजे तक प्राप्त आंकड़े — 1,570 प्रेसीडिंग ऑफिसरों द्वारा रिपोर्टिंग अभी शेष।)

मतदाताओं के लिए नई पहलें:

निर्वाचन आयोग की नई मतदाता-अनुकूल पहलें लोगों को खूब पसंद आईं —

ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें,

मोबाइल जमा सुविधा,

सुवाच्य डिज़ाइन वाले वोटर सूचना पर्चे (VIS),

और प्रति केंद्र अधिकतम 1,200 मतदाता सीमा, जिससे भीड़ कम रही।

सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर, स्वयंसेवक सहायता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए ई-रिक्शा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

जिला-वार और विधानसभा-वार मतदान प्रतिशत अब ECINet ऐप पर उपलब्ध है।

बिहार ने इस ऐतिहासिक मतदान के साथ न केवल लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, बल्कि चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया मानक भी स्थापित किया है।


Poll Participation (%age) before Bihar Election 2025

 General Election to Lok Sabha (1951 – 2024) General Election to Legislative Assembly of Bihar (1951 – 2020) 
 YearPoll Participation (%)  Year Poll Participation (%)
1951-5240.35 (Lowest)1951-5242.6 (Lowest)
195740.65195743.24
196246.97196244.47
196751.53196751.51
197148.96196952.79
197760.76197252.79
198051.87197750.51
198458.8198057.28
198960.24198556.27
199160.35199062.04
199659.45199561.79
199864.6 (Highest)200062.57 (Highest)
199961.482005-Feb46.5
200458.022005-Oct45.85
200944.47201052.73
201456.26201556.91
201957.33202057.29
202456.28 

