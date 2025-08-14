Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

DEFENCE

LIST OF GALLANTRY AWARDS TO INDIAN NAVAL PERSONNEL ON EVE OF INDEPENDENCE DAY 2025

Aug 14, 2025

President Smt. Droupadi Murmu, has approved following Gallantry awards to Indian Navy personnel on the eve of Independence Day 2025.

SARVOTTAM YUDDH SEVA MEDAL  

          1.      V Adm Sanjay Jasjit Singh, PVSM, AVSM, NM (Retd)

UTTAM YUDDH SEVA MEDAL

          1.      V Adm Tarun Sobti, AVSM, VSM  

SHAURYA CHAKRA

          1.      Lt Cdr Suraj Prashar

          2.      Ram Goyal, Sea I

YUDH SEVA MEDAL

          1.        V Adm AN Pramod, AVSM

          2.      R Adm Rahul Vilas Gokhale, NM

NAO SENA MEDAL (GALLANTARY)

          1.      Capt Suraj James Rebeira

          2.      Capt Vikas Garg

          3.      Cdr Vivek Kuriakose

          4.      Cdr Kapil Kumar

          5.      Cdr Saurabh Kumar

          6.      Manoj Kumar, CHME

MENTION-IN-DESPATCHES

          1.      Cdr H Narayanan Kutty

          2.      Lt Cdr Davis Emmanuel Veedon

          3.      Lt Cdr Kshitij Vashisth

          4.      Lt Cdr Srikanth SM

          5.      Hari Kumar, LA (FD)

