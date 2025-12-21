लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वतखोरी में गिरफ्तार, 2 करोड़ 36 लाख रुपये बरामद

इंद्र वशिष्ठ

सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के घरों से दो करोड़ 36 लाख रुपये बरामद हुए हैं।

सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार 19.12.2025 को एक भरोसेमंद सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट्स, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली, सीओ, 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट , श्रीगंगानगर, राजस्थान और अन्य, जिसमें दुबई की एक कंपनी भी शामिल है, के खिलाफ आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी आदि के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, रक्षा उत्पादों के निर्माण, निर्यात आदि का काम करने वाली विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उनसे अनुचित फायदा/रिश्वत लेकर आदतन भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं।

यह भी आरोप है कि राजीव यादव और रवजीत सिंह आरोपी कंपनी के भारत में कामकाज को देखते हैं और बेंगलुरु में रहते हैं। वे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के साथ नियमित संपर्क में थे और उनके साथ मिलकर अपनी कंपनी के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अवैध तरीकों से अनुचित फायदे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। विनोद कुमार ने उक्त कंपनी के कहने पर 18.12.2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।

श्रीगंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू और अन्य जगहों पर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के घर की तलाशी के दौरान 3 लाख रुपये की रिश्वत की रकम के साथ-साथ 2,23,000,00/- रुपये नकद और श्री गंगानगर में आरोपी के घर से 10,00,000/- रुपये नकद, अन्य आपत्तिजनक सामग्री के अलावा जब्त किए गए हैं। नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के ऑफिस में भी तलाशी जारी है। दोनों आरोपी, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार, को कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल, वे 23.12.2025 तक पुलिस हिरासत रिमांड पर हैं।