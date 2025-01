इजरायल ने गाजा पर तेज किए हवाई हमले, मारे गए 184 से ज्यादा लोग

© UNRWA Debris and waste continue to pose a health threat to people in Gaza.

तेल अवीव/गाजा:

गाजा में पिछले तीन दिनों से जारी इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 184 लोग मारे गए हैं। हमास के गाजा स्थित मीडिया कार्यालय ने कहा कि इजरायली सेना ने पिछले 72 घंटों में गाजा पट्टी पर 94 हवाई हमले किए, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई है। कार्यालय ने शनिवार को अपने बयान में इन हमलों को खतरनाक और क्रूर बताया।

तीन दिन में मची तबाही, फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए मुश्किल समय

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल के हवाई हमले में कई पीड़ित या तो मारे गए या घायल हो गए हैं। इसके अलावा कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पिछले तीन दिनों में इजरायली हवाई हमले तेज हुए हैं, जो स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किल समय है।

बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना इन भयावह अपराधों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन्होंने हथियार और राजनीतिक समर्थन देने के लिए अमेरिकी प्रशासन की भी आलोचना की है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इन जघन्य अपराधों को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र जांच टीमों को भेजने का आह्वान किया है।

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को कड़ी चेतावनी दी थी, जिसके बाद इजरायल ने गुरुवार से गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता प्रमुख मुद्दों पर रुकी हुई है, जिसमें संघर्ष विराम जारी रखना भी शामिल है।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अब तक 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इस हमले के दौरान हमास ने 250 नागरिकों का अपहरण कर लिया था, जिनमें से लगभग 100 अभी भी कैद में बताए जाते हैं।