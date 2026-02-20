امریکا-ایران جنگ کے خدشات کے درمیان سونا اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ

Last Updated on February 20, 2026 9:54 pm by INDIAN AWAAZ
20 فروری 2026 — مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث عالمی قیمتی دھاتوں کی منڈی میں جمعہ کو نمایاں تیزی دیکھی گئی۔ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرمایہ کاروں نے محفوظ اثاثوں (سیف ہیون) کا رخ کیا۔ کومیکس پر سونا فیوچر 71 ڈالر فی اونس اضافے کے ساتھ دن کی بلند ترین سطح 5,068 ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ چاندی کی قیمت 3.5 ڈالر فی اونس بڑھ کر 81.1 ڈالر ہو گئی۔
مقامی مارکیٹ میں بھی یہی رجحان رہا۔ ایم سی ایکس پر اپریل سونا فیوچر ₹2,136 فی 10 گرام بڑھ گیا، جبکہ چاندی کے معاہدوں میں ₹10,674 فی کلوگرام کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
جغرافیائی سیاسی کشیدگی بنیادی وجہ
اس تیزی کی بنیادی وجہ امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ تصادم کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو اس کے جوہری پروگرام پر تعاون کے لیے 15 دن کی سخت ڈیڈ لائن دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ بصورت دیگر “سنگین نتائج” ہوں گے۔ 2003 کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی میں سب سے بڑے اضافے کی رپورٹس نے منڈیوں کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ جواباً ایران نے خطے میں امریکی اڈوں کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی ہے، جس کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
مارکیٹ کا رجحان
امریکی ڈالر انڈیکس میں مضبوطی کے باوجود سونا فوجی اور معاشی غیر یقینی صورتحال کے خلاف سب سے پسندیدہ حفاظتی سرمایہ کاری بنا ہوا ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے اجلاس کی روداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ پالیسی ساز روزگار اور افراطِ زر کے حوالے سے منقسم ہیں، تاہم فوری طور پر جنگ کے خدشات نے مارکیٹ کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ سونا مسلسل تیسرے ہفتے اضافے کی جانب بڑھ رہا ہے۔