पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत को राहत, कतर से 46,000 मीट्रिक टन LPG लेकर जहाज मुंद्रा पोर्ट पहुँचा

Last Updated on March 16, 2026 8:32 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। कतर से 46,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आया एक कार्गो जहाज सुरक्षित रूप से गुजरात के Mundra Port पर पहुँच गया है। इस खेप से देश में लगभग 32.4 लाख घरेलू LPG सिलेंडर भरे जा सकते हैं।

अधिकारियों ने जहाज के लिए आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है और उसे प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग की सुविधा दी गई है, ताकि LPG कार्गो को बिना किसी देरी के उतारा जा सके। इससे देश में ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

पोर्ट पर जहाज के लगते ही LPG को सुरक्षित तरीके से उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद इस गैस की आपूर्ति देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाएगी।

जहाज “शिवालिक” 7 मार्च को Qatar से रवाना हुआ था। इसने 14 मार्च को महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग Strait of Hormuz को पार किया और इसके बाद भारत की ओर बढ़ा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत पहुँचने वाला यह पहला LPG जहाज माना जा रहा है।

इस बीच Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने जानकारी दी है कि दो अन्य जहाज भी भारत की ओर आ रहे हैं। इनमें “नंदा देवी” नामक जहाज 46,000 टन LPG लेकर आ रहा है, जबकि “जग लाड़की” नाम का जहाज 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है। दोनों जहाजों के कल भारत पहुँचने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन खेपों के आने से मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति को कुछ राहत मिल सकती है।