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Share Bazar March 16: भारी गिरावट के बाद लौटी रिकवरी, सेंसेक्स 939 अंक उछला

Mar 16, 2026

Last Updated on March 16, 2026 7:02 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / BIZ DESK

सोमवार, 16 मार्च 2026 को भारतीय शेयर बाज़ार ने पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए ज़ोरदार वापसी की। पिछले सप्ताह के तकनीकी सुधार (Technical Correction) के बाद, आज दिग्गज शेयरों में ‘वैल्यू बाइंग’ और ऑटो सेक्टर में आए सुधार ने बाज़ार को सहारा दिया।

हालाँकि, मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $104 के पार पहुँचने से बाज़ार में उतार-चढ़ाव (Volatility) का माहौल बना रहा।

बाज़ार का अंतिम लेखा-जोखा

इंडेक्सबंद स्तरबढ़त (अंक)बढ़त (%)
BSE सेंसेक्स75,502.85+938.93+1.26%
NSE निफ्टी 5023,408.80+257.70+1.11%
भारतीय रुपया92.42 (बनाम $)कमजोरी
ब्रेंट क्रूड$104.40+1.41%उछाल

सेक्टर-वार प्रदर्शन की मुख्य बातें

1. बैंकिंग सेक्टर: रिकवरी की कमान

बैंकिंग और वित्तीय शेयरों ने आज बाज़ार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

  • HDFC Bank: करीब 2.9% की बढ़त के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा।
  • ICICI Bank: 1% की मज़बूती के साथ बंद हुआ।
  • IDBI Bank: बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए 16.6% टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी बेचने की योजना को फिलहाल टाल दिया है।

2. ऑटो सेक्टर: गिरावट पर लगा ब्रेक

पिछले सप्ताह करीब 10.6% की भारी गिरावट झेलने वाले ऑटो इंडेक्स में आज 1.7% की राहत भरी बढ़त देखी गई। निवेशकों ने कम कीमत पर महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में खरीदारी की।

3. तेल और गैस: दबाव बरकरार

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ब्रोकरेज फर्म HSBC द्वारा रेटिंग घटाए जाने के कारण सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) पर दबाव दिखा।

  • BPCL, HPCL और IOC: इन शेयरों में 4% से 5% तक की गिरावट आई।
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज: 1% की बढ़त के साथ बाज़ार को स्थिरता प्रदान की।

4. मिडकैप और स्मॉलकैप: सुस्त रुझान

बड़े शेयरों (Large-caps) में खरीदारी के बावजूद छोटे और मझोले शेयरों में मुनाफावसूली जारी रही। निफ्टी मिडकैप 0.3% और स्मॉलकैप 0.5% गिरकर बंद हुए।

वैश्विक कारक और कच्चा तेल

पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के बीच ब्रेंट क्रूड $104.4 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बाज़ार की नज़रें अब ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ की सुरक्षा को लेकर चल रही अंतरराष्ट्रीय हलचलों पर टिकी हैं, क्योंकि तेल की आपूर्ति में बाधा भारत जैसे देशों के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को बढ़ा सकती है।

विशेषज्ञों की राय: तकनीकी तौर पर निफ्टी ने आज एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन स्थिरता के लिए इसका 23,500 के स्तर के ऊपर टिके रहना बेहद ज़रूरी है।

मार्केट आउटलुक: तकनीकी सुधार के बाद क्या टिक पाएगी यह बढ़त?

भारतीय शेयर बाज़ार ने सोमवार को 1% से अधिक की छलांग लगाकर निवेशकों को कुछ राहत ज़रूर दी है, लेकिन क्या यह एक स्थायी रिकवरी है या केवल एक ‘डेड कैट बाउंस’ (गिरावट के बीच अस्थायी उछाल)?

आगामी सत्रों के लिए इन 3 मुख्य कारकों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है:

1. निफ्टी के लिए ‘मेक या ब्रेक’ स्तर

तकनीकी चार्ट पर निफ्टी ने आज 23,100–23,200 के ज़ोन में मज़बूत सपोर्ट दिखाया है। हालाँकि, बाज़ार में असली तेज़ी तभी मानी जाएगी जब निफ्टी 23,550 के स्तर के ऊपर मजबूती से बंद हो। यदि वैश्विक तनाव के कारण फिर से बिकवाली आती है, तो 23,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

2. कच्चे तेल का $100+ का स्तर और महंगाई

ब्रेंट क्रूड का $104 के पार बने रहना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यदि तेल की कीमतें इसी स्तर पर टिकी रहीं, तो आने वाले समय में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ने और रुपये में और कमज़ोरी आने की आशंका है। इससे उन कंपनियों के मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा जो कच्चे तेल को कच्चे माल (Raw Material) के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

3. ‘वैल्यू बाइंग’ बनाम ‘मिडकैप प्रेशर’

आज की तेज़ी मुख्य रूप से HDFC बैंक और रिलायंस जैसे हैवीवेट शेयरों तक सीमित थी। व्यापक बाज़ार (Broad Market) यानी मिडकैप और स्मॉलकैप अभी भी दबाव में हैं। निवेशकों को सलाह है कि वे फिलहाल भारी निवेश के बजाय ‘क्वालिटी लार्ज-कैप’ शेयरों में किस्तों में खरीदारी (SIP मोड) पर ध्यान दें, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता अभी समाप्त नहीं हुई है।

बाज़ार की रणनीति: फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ (Wait and Watch) की स्थिति बेहतर है। जब तक मिडिल-ईस्ट से तनाव कम होने के ठोस संकेत नहीं मिलते, तब तक बाज़ार में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।

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