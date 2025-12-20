The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

नई जिम्मेदारी के बाद नितिन नबीन ने पीएम मोदी से की मुलाकात

Dec 20, 2025

Staff Reporter

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दायित्व संभालने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर को नितिन नबीन ने अपने लिए अत्यंत प्रेरणादायी और सीख से भरपूर बताया।

प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान नितिन नबीन ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक स्वरूप उन्हें सिक्की कला से निर्मित पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क पर मधुबनी कला से सुसज्जित शाल भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने अनुभव साझा किया जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है और यह मार्गदर्शन भविष्य में उनके कार्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन का संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए एक बड़ी पूंजी साबित होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी नेतृत्व मिलकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। यह मुलाकात भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।

Related Post

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Dec 19: चार दिन की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स-निफ्टी संभले

Dec 19, 2025
HINDI SECTION

Bangladesh: छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर बांग्लादेश में भड़का जनआक्रोश

Dec 19, 2025
HINDI SECTION

फिदायीन बनने की ठान चुका आतंकी गिरफ्तार

Dec 19, 2025

You missed

AMN PARLIAMENTARY AWAAZ

Winter session of Parliament concludes, after passing 8 Bills

20 December 2025 1:15 AM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES SPORTS

ED attaches assets worth over Rs 7.93 Cr in betting case

20 December 2025 1:06 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

India–Netherlands ink MoU to boost trade and investment cooperation

20 December 2025 1:00 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN TOP AWAAZ

BJP Working President Nitin Nabin Meets PM Modi, Seeks Guidance

20 December 2025 12:37 AM INDIAN AWAAZ No Comments