नई जिम्मेदारी के बाद नितिन नबीन ने पीएम मोदी से की मुलाकात

Staff Reporter

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दायित्व संभालने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर को नितिन नबीन ने अपने लिए अत्यंत प्रेरणादायी और सीख से भरपूर बताया।

प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान नितिन नबीन ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक स्वरूप उन्हें सिक्की कला से निर्मित पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क पर मधुबनी कला से सुसज्जित शाल भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने अनुभव साझा किया जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है और यह मार्गदर्शन भविष्य में उनके कार्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन का संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए एक बड़ी पूंजी साबित होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी नेतृत्व मिलकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। यह मुलाकात भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।