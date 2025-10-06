بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو، نتائج 14 نومبر کو جاری ہوں گے

Last Updated on October 6, 2025 5:10 pm by INDIAN AWAAZ
اسٹاف رپورٹر / نئی دہلی
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے آج اعلان کیا کہ بہار اسمبلی کے انتخابات دو مرحلوں میں منعقد ہوں گے۔ ووٹنگ کا پہلا مرحلہ 6 نومبر اور دوسرا مرحلہ 11 نومبر کو ہوگا، جبکہ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو کی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ پورا انتخابی عمل 16 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔
گیانیش کمار نے پریس کانفرنس میں کہا،
“بہار کے انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے — 6 اور 11 نومبر کو ووٹنگ اور 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔”
انہوں نے مزید کہا کہ
“ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں () کی گنتی، ووٹوں کی آخری دو گنتی کے مرحلوں سے پہلے مکمل کرنا لازمی ہوگا۔”