रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में संतुलन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और पुलिस अलग-अलग मंचों पर कार्य करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्‍य एक ही है और वह है राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखना। उन्होंने सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तंभ बताया।

वर्तमान चुनौतियों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि समाज में नए प्रकार के अपराध, आतंकवाद और वैचारिक संघर्ष उत्‍पन्‍न हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपराध अधिक संगठित, अदृश्य और जटिल हो गया है। इसका उद्देश्य समाज में अराजकता और अविश्वास उत्‍पन्‍न करना और राष्ट्र की स्थिरता को कमजोर करना है। उन्‍होंने अपराध रोकने की अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ समाज में विश्वास बनाए रखने के अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुलिस की सराहना की।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन के संगठित प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सम्‍बंधित समस्याएं कम हुई हैं जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष मार्च तक वामपंथी उग्रवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष कई शीर्ष नक्सलियों का सफाया किया गया है और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भारी कमी आई है और वहां विकास की गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

इस अवसर पर खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल 36,684 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर आज कर्मियों के साहस और कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका दृढ़ समर्पण राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। उन्होंने कहा कि संकट और ज़रूरत के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिसकर्मी आंतरिक सुरक्षा के खतरों को विफल करने के साथ-साथ अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।