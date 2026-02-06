فروری 5 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 6, 2026 12:56 am by INDIAN AWAAZ
وزیراعظم مودی کا بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانے کا عزم؛ راجیہ سبھا میں شکریہ کی تحریک منظور
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجیہ سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بھارت عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور فیصلہ کن پالیسی اصلاحات کے ذریعے دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ‘اصلاح، کارکردگی اور تبدیلی’ (Reform, Perform and Transform) کے وژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ملک ‘ریفارم ایکسپریس’ پر سوار ہو چکا ہے۔
مختلف ممالک بشمول امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے بتایا کہ بھارت نے 9 ممالک کے ساتھ تجارتی سودے طے کیے ہیں اور حال ہی میں یورپی یونین کے 27 ممالک کے ساتھ ایک بہت بڑا تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھارت کے نوجوان ٹیلنٹ اور مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کی وجہ سے اسے ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر دیکھ رہی ہے۔
وزیراعظم نے گزشتہ روز لوک سبھا کی کارروائی کے دوران کانگریس پارٹی کے رویے پر بھی کڑی تنقید کی۔ وزیراعظم کے خطاب کے بعد راجیہ سبھا نے صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کو زبانی ووٹ کے ذریعے منظور کر لیا۔
لوک سبھا میں اپوزیشن کا ہنگامہ؛ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر شور شرابہ
نئی دہلی: لوک سبھا کی کارروائی آج بھی بھارت امریکہ تجارتی معاہدے سمیت مختلف امور پر اپوزیشن کے احتجاج کی نذر رہی۔ ہنگامہ آرائی کے باوجود ایوان نے صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کو زبانی ووٹ کے ذریعے منظور کر لیا۔ اسپیکر اوم برلا نے احتجاج کرنے والے اراکین پارلیمنٹ کے رویے پر گہرے دکھ اور برہمی کا اظہار کیا۔
بھارت کے 1.4 بلین شہریوں کی توانائی کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح: وزارت خارجہ
نئی دہلی: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے میڈیا بریفنگ میں واضح کیا کہ 1.4 بلین بھارتیوں کے لیے توانائی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی حالات اور مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانا حکومت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وینزویلا سے تیل کی درآمد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وینزویلا توانائی کے شعبے میں بھارت کا دیرینہ تجارتی اور سرمایہ کاری کا شراکت دار رہا ہے۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدہ آخری مراحل میں: پیوش گوئل
نئی دہلی: وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے کی پہلی قسط تقریباً تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 4 سے 5 دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ بیان کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔
ڈاکٹر جے شنکر کا امریکہ کا دورہ کامیاب نئے باب کا آغاز
نئی دہلی: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ تاریخی بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ اپنی تفصیلات کے آخری مراحل میں ہے جو جلد مکمل ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے امریکی دورے کو انتہائی پیداواری اور مثبت قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ دو طرفہ تعلقات میں وسیع امکانات کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔
بھارت امریکہ تجارتی معاہدے سے زراعت اور ڈیری کے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں: شیوراج سنگھ چوہان
نئی دہلی: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے یقین دلایا ہے کہ بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ ملک کے زرعی مفادات، بالخصوص ڈیری سیکٹر کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اناج، پھل، اہم فصلیں اور باجرہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
میگھالیہ میں کوئلے کی کان میں دھماکہ؛ 18 افراد ہلاک، متعدد پھنسے ہوئے
شیلانگ: میگھالیہ کے ضلع ایسٹ جینتیا ہلز کے تھانگسکو علاقے میں آج صبح کوئلے کی ایک کان میں ہونے والے دھماکے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ کئی دیگر کان کن اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ کان غیر قانونی طور پر چلائی جا رہی تھی اور علاقے میں رائج ‘ریٹ ہول مائننگ’ (Rat-hole mining) پر حکومتی پابندی کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔
امت شاہ نے بھارت کی پہلی کوآپریٹو ٹیکسی سروس ‘بھارت ٹیکسی’ کا افتتاح کر دیا
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون امیت شاہ نے آج نئی دہلی میں ملک کے پہلے کوآپریٹو پر مبنی سواری پلیٹ فارم ‘بھارت ٹیکسی’ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سروس ڈرائیوروں کی آمدنی میں اضافہ کرے گی اور ان کی خوشحالی کا سبب بنے گی۔ ‘بھارت ٹیکسی’ کو دنیا کا پہلا موبلٹی کوآپریٹو قرار دیا گیا ہے جو ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2002 کے تحت رجسٹرڈ ہے۔