اسکرین کے پیچھے دم توڑتا بچپن: کیا ہم اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں؟

Last Updated on February 5, 2026 6:36 pm by INDIAN AWAAZ
للت گرگ اور عندلیب اختر
آن لائن گیمنگ کی خطرناک لت اور ورچوئل دنیا میں ڈوبنے کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اس کی تصدیق ایک ہی دن میں دو مختلف جگہوں پر پیش آنے والے دل دہلا دینے والے واقعات نے کر دی ہے۔ یہ سانحات نہ صرف معاشرے کو جھنجھوڑتے ہیں بلکہ ہمارے دور، سماجی ڈھانچے اور اجتماعی غفلت پر بھی بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔
غازی آباد میں ایک لرزہ خیز واقعہ میں تین نابالغ بہنوں نے نویں منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ 12، 14 اور 16 سال کی ان معصوم بچیوں کی موت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بتایا گیا کہ وہ ایک آن لائن “کوریائی گیم” کی اس قدر دیوانی تھیں کہ انہوں نے کوریا جا کر نئی زندگی شروع کرنے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ جب خاندان نے ان کے موبائل فون چھین لئے تو وہ شدید دباؤ اور ڈپریشن میں چلی گئیں اور آخرکار موت کو گلے لگا لیا۔
اسی طرح کا ایک واقعہ ہماچل پردیش کے کُلّو میں ہوا، جہاں دسویں جماعت کے ایک طالب علم نے اپنے آن لائن غیر ملکی گیمنگ پارٹنر سے بچھڑنے کے غم میں جان دے دی۔ یہ محض حادثے نہیں بلکہ معاشرتی زخم ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے آتی خبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ورچوئل دنیا حقیقت پر غالب آ رہی ہے اور ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں جہاں جذبات اور مکالمہ اسکرین کے پیچھے دم توڑ رہے ہیں۔
آن لائن گیمنگ: ایک خاموش قاتل
ٹیکنالوجی بذاتِ خود دشمن نہیں، لیکن جب یہ لت بن جائے تو یہ “دھیمے زہر” کی طرح ثابت ہوتی ہے۔ یہ زہر نوجوانوں کی سوچ، رویے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بگاڑ دیتا ہے۔ گیمنگ کی دنیا وقتی سنسنی اور خیالی شناخت تو دیتی ہے، مگر بچے کو حقیقی زندگی، خاندان، تعلیم اور فطرت سے کاٹ دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق، حد سے زیادہ گیمنگ بچوں کے دماغ میں “آویگ کنٹرول” (Impulse Control) کو کمزور کر دیتی ہے، جس کے باعث وہ ہار یا فون نہ ملنے کی صورت میں خودکشی جیسے انتہائی قدم کو “گیم اوور” کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔
خاندان اور مکالمے کی ذمہ داری
آج کے دور میں ایٹمی خاندان اور والدین کی مصروفیت نے بچوں کو تنہائی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اکثر روتے یا ضدی بچے کو چپ کرانے کے لئے اسمارٹ فون تھما دینا سب سے آسان حل سمجھا جاتا ہے، جو بعد میں سب سے بڑی مشکل بن جاتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ کئی والدین خود “ڈیجیٹل ایڈکشن” کے شکار ہیں۔ جب والدین خود ہر وقت فون سے چپکے رہیں گے تو وہ بچوں کو کس اخلاقی بنیاد پر روکیں گے؟ یہ دوہرا معیار بچوں میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔
حکومت، اسکول اور معاشرے کا کردار
آن لائن گیمنگ انڈسٹری تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اس کے سماجی اثرات پر مناسب ضابطہ اور نگرانی کا فقدان ہے۔ کئی گیمز تشدد، جارحیت اور خطرناک رویوں کو معمول اور دلچسپ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ عمر کے مطابق مواد، وقت کی حد اور وارننگ سسٹم کا سختی سے نفاذ اب اختیار نہیں بلکہ ضرورت ہے۔
تعلیم صرف نصابی کتابوں تک محدود نہیں رہ سکتی۔ ڈیجیٹل خواندگی، ذہنی صحت کی آگاہی اور زندگی کے ہنر ( ) کو تعلیم کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کریں، نہ کہ اس کے غلام کیسے بنیں۔
وقت ہے سنبھلنے کا
ماہرینِ عمرانیات کا کہنا ہے کہ خودکشی ایک پیچیدہ واقعہ ہے۔ لیکن مسئلہ زدہ ڈیجیٹل تعلق—خاص طور پر جب یہ حقیقی زندگی سے کٹاؤ اور شدید جذباتی دباؤ کے ساتھ جڑا ہو—نوجوان ذہنوں میں بحران کو بڑھا دیتا ہے۔ غازی آباد کا واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کیسی دنیا بنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں مکالمہ دیا یا صرف آلات؟ کیا ہم نے انہیں اقدار دی یا صرف سہولتیں؟
معاشرے، حکومت اور ہر خاندان کو مل کر سخت اور حساس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ٹیکنالوجی کو رد کرنا حل نہیں، لیکن بغیر کنٹرول کے قبول کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ توازن، مکالمہ اور شراکت ہی بچوں کی حفاظت کی اصل بنیاد ہے۔
اگر ہم آج نہیں جاگے تو یہ “الیکٹرانک خطرہ” ہمارے گھروں اور مستقبل کو نگلتا رہے گا۔
بچوں کو ڈیجیٹل لت سے کیسے بچائیں؟ والدین کے لیے چند عملی اقدامات
بچوں کو ڈیجیٹل نشے سے محفوظ رکھنے اور ان کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے والدین درج ذیل عملی طریقے اپنا سکتے ہیں:
1۔ ‘ڈیجیٹل فاسٹنگ’ اور ‘نو-ٹیک زون’ بنائیں
گھر میں کچھ وقت اور جگہیں ایسی مخصوص کریں جہاں موبائل یا کسی بھی گیجٹ کا استعمال مکمل طور پر ممنوع ہو۔
- کھانے کا وقت: کھانے کی میز (Dining Table) پر فون کا استعمال نہ کریں۔ اس وقت کو آپسی بات چیت اور خوشگوار ماحول کے لیے وقف کریں۔
- بیڈ روم کے اصول: سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل بند کر دیں۔ موبائل کو بیڈ روم سے باہر چارج کرنے کی عادت ڈالیں۔
- تعطیلات کی سرگرمیاں: ہفتے میں ایک دن چند گھنٹوں کے لیے پورا خاندان ‘ڈیجیٹل روزہ’ (Digital Fasting) رکھے اور بورڈ گیمز یا آؤٹ ڈور کھیلوں میں وقت گزارے۔
2۔ ‘رکاوٹ’ نہیں، ‘پارٹنر’ بنیں
صرف فون چھین لینا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔
- ان کی دنیا کو سمجھیں: وہ کون سے گیم کھیلتے ہیں یا کیا دیکھتے ہیں، اس میں دلچسپی دکھائیں۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ گیم کھیلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ کس قسم کے مواد (Content) کے رابطے میں ہیں۔
- بہتر متبادل دیں: اگر آپ موبائل کا وقت کم کر رہے ہیں، تو انہیں تعمیری متبادل دیں، جیسے پینٹنگ، موسیقی، کوئی نیا کھیل یا کہانیوں کی کتابیں۔
3۔ ‘اسکرین ٹائم’ کے بجائے ‘کوالٹی ٹائم’
بچے اکثر تنہائی محسوس کرنے پر ہی ورچوئل دنیا کی پناہ لیتے ہیں۔
- توجہ سے سننا (Active Listening): جب بچہ آپ سے بات کرے، تو اپنا فون ایک طرف رکھ دیں اور اس کی پوری بات سنیں۔ اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔
- جذباتی تعلق: ان سے ان کے خوف، خوابوں، اور ان کے دوستوں کے بارے میں دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں۔
4۔ ٹیکنالوجی کا سمارٹ استعمال ()
ٹیکنالوجی کو ہی بچوں کی حفاظت کے لیے استعمال کریں:
- فلٹر اور لمٹ: ‘یوٹیوب کڈز’ (YouTube Kids) یا ‘گوگل فیملی لنک’ (Google Family Link) جیسی ایپس استعمال کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور اس کی وقت کی حد مقرر کر سکیں۔
- پرائیویسی سیٹنگز: بچوں کو آن لائن اجنبیوں سے بات کرنے کے خطروں کے بارے میں سمجھائیں اور ان کے سوشل میڈیا پروفائلز کو پرائیویٹ رکھیں۔
5۔ بہترین رول ماڈل بنیں
بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔
- اگر آپ خود ہر وقت سوشل میڈیا پر مصروف رہیں گے، تو بچہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کرے گا۔ بچوں کے سامنے خود کو ایک متوازن ڈیجیٹل شہری (Digital Citizen) کے طور پر پیش کریں۔
6۔ انتباہی علامات کو پہچانیں
اگر آپ کو بچے میں درج ذیل تبدیلیاں نظر آئیں، تو فوری طور پر چوکس ہو جائیں:
- نیند کی کمی یا ہر وقت تھکن کا احساس رہنا۔
- تعلیمی کارکردگی میں اچانک گراوٹ آنا۔
- موبائل نہ ملنے پر شدید غصہ یا چڑچڑاپن دکھانا۔
- دوستوں یا خاندان سے کٹ کر تنہا رہنا۔