Two Rahmani30 Students Qualify Prestigious NDA Written Test

Last Updated on January 1, 2026 4:20 pm by INDIAN AWAAZ
AMN / PATNA
Success stories often sound similar—but the journeys behind them rarely are. This year’s NDA Written Examination has brought renewed attention to this wider journey at Rahmani30, with Musab Alam Firdosi and Atif Raza among those who have cleared the written stage conducted by the Union Public Service Commission (UPSC).
For Rahmani30, this moment is less about announcing a result and more about recognising a long, disciplined process—years of early mornings, academic pressure, character-building, and quiet perseverance that does not make headlines but shapes outcomes.
Musab Alam Firdosi, son of Mohtarma Maria Qibtiya (Homemaker) and Janab Md. Mashhoor Alam Firdosi (Railway Section Engineer), belongs to Phulwarisharif, Patna. Growing up in a household familiar with responsibility and public service, Musab absorbed discipline not as a concept but as a daily practice. His NDA qualification reflects steady effort, emotional maturity, and the ability to perform under sustained pressure.
Atif Raza, son of Mohtarma Nazhat Parveen (Homemaker) and Janab Md. Afsar Alam (Private Teacher), hails from Pokharia, Begusarai. His journey has been defined by limited means but limitless resolve. Navigating constraints with humility and focus, Atif’s success stands as a reminder that national-level opportunities are not reserved for privileged spaces, but earned through consistency and courage.
Rahmani30’s approach—rooted in the educational vision of Hazrat Maulana Mohammad Wali Rahmani sb (RA) and presently guided by Maulana Ahmad Wali Faisal Rahmani sb, Ameer-e-Shariat and Sajjada-nashin of Khanqah Rahmani—does not revolve around short-term coaching or exam-centric preparation alone. It emphasizes routine, responsibility, values, and resilience alongside academics, ensuring that students are shaped for demanding paths like the armed forces.
In his message, Maulana Ahmad Wali Faisal Rahmani Sb congratulated both students and their families, while acknowledging the teachers, mentors, Team Rahmani30, partner schools, ambassadors, and supporters who sustain this ecosystem quietly year after year. He also urged capable and hardworking students from Classes 7, 8, and 10 to consider appearing in the upcoming Rahmani30 Entrance Tests for the Junior (Class 8), Class 9, and Class 11 programmes.
Each selection reinforces a simple belief: when discipline is introduced early and nurtured patiently, outcomes follow—sometimes in classrooms, sometimes in corporate corridors, and sometimes in service to the nation.
رحمانی30 کے دو طلبہ این ڈی اے تحریری امتحان میں کامیاب
کامیابی کی خبریں بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، مگر ان کے پیچھے چھپی محنت، ضبط اور صبر کی کہانیاں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں۔ رواں سال این ڈی اے کے تحریری امتحان میں رحمانی30 کے دو طلبہ— مصعب عالم فردوسی اور عاطف رضا — نے کامیابی حاصل کر کے اسی مسلسل جدوجہد کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ یہ امتحان یونین پبلک سروس کمیشن (UPSC) کے تحت منعقد ہوا۔
رحمانی30 کے لیے یہ کامیابی محض نتیجہ نہیں بلکہ ایک طویل تربیتی سفر کی علامت ہے— ایسا سفر جس میں صبح سویرے اٹھنے کی عادت، مسلسل مطالعہ، کردار سازی، اور خاموش استقامت شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ محنت ہے جو اکثر نظر نہیں آتی، مگر وقت آنے پر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔
مصعب عالم فردوسی، محترمہ ماریہ قبطیہ (گھریلو خاتون) اور جناب محمد مشہور عالم فردوسی (ریلوے سیکشن انجینئر) کے صاحبزادے ہیں اور پھلواری شریف، پٹنہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ذمہ دار اور خدمت کے جذبے سے آشنا گھرانے میں پرورش پانے والے مصعب نے نظم و ضبط کو محض نصیحت کے طور پر نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے اصول کے طور پر اپنایا۔ این ڈی اے امتحان میں ان کی کامیابی مسلسل محنت، ذہنی توازن اور دباؤ میں ثابت قدم رہنے کی صلاحیت کی عکاس ہے۔
عاطف رضا، محترمہ نزہت پروین (گھریلو خاتون) اور جناب محمد افسر عالم (پرائیویٹ ٹیچر) کے صاحبزادے ہیں اور پوکھریا، بیگوسرائے کے رہنے والے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود عاطف کا سفر عزم، سادگی اور یکسوئی سے عبارت ہے۔ ان کی کامیابی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ قومی سطح کے مواقع صرف سہولتوں کے مرہونِ منت نہیں ہوتے، بلکہ مستقل مزاجی اور خلوص سے حاصل کیے جاتے ہیں۔
رحمانی30 کا تعلیمی مزاج حضرت مولانا محمد ولی رحمانیؒ کے وژن سے رہنمائی لیتا ہے اور آج مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب — امیرِ شریعت اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین — کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں توجہ صرف امتحانات تک محدود نہیں، بلکہ طلبہ میں نظم، ذمہ داری، اخلاقی قدریں اور حوصلہ پیدا کرنے پر دی جاتی ہے، تاکہ وہ زندگی کے مشکل میدانوں، خصوصاً مسلح افواج جیسے اداروں کے لیے تیار ہو سکیں۔
اپنے پیغام میں مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے طلبہ اور ان کے اہلِ خانہ کو مبارکباد پیش کی، اساتذہ، مربّیان، ٹیم رحمانی30، شریک اسکولوں، نمائندوں اور تمام خیرخواہوں کی کاوشوں کو سراہا جو پسِ منظر میں رہ کر اس سفر کو ممکن بناتے ہیں۔ انہوں نے جماعت 7، 8 اور 10 کے باصلاحیت اور محنتی طلبہ کو بھی ترغیب دی کہ وہ رحمانی30 کے آئندہ داخلہ امتحانات میں— جونئر (جماعت 8)، جماعت 9 اور جماعت 11 پروگراموں کے لیے— شرکت کریں۔
ایسی ہر کامیابی ایک سادہ حقیقت کو مضبوط کرتی ہے: جب تربیت وقت پر، صبر کے ساتھ اور درست سمت میں دی جائے، تو منزل خود راستہ بنا لیتی ہے— چاہے وہ درسگاہ ہو، عملی زندگی ہو، یا قوم و ملک کی خدمت۔