فروری10 کی خاص خاص خبریں

لاپتہ بچوں کے پیچھے منظم نیٹ ورک کا خدشہ: سپریم کورٹ نے مرکز سے رپورٹ طلب کر لی
بھارت کی سپریم کورٹ نے منگل کے روز مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ ملک بھر سے بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات کسی ملک گیر نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا یہ مخصوص ریاستی گروہوں کی کارروائی ہے۔ جسٹس بی وی ناگارتھنا اور جسٹس اجل بھویان پر مشتمل بینچ نے زور دیا کہ حکومت تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے جامع ڈیٹا اکٹھا کرے تاکہ اس کا بامعنی تجزیہ کیا جا سکے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا ان واقعات کے پیچھے کوئی خاص طریقہ کار (پیٹرن) ہے یا یہ محض اتفاقیہ واقعات ہیں۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے عدالت کو بتایا کہ کچھ ریاستوں نے ڈیٹا فراہم کر دیا ہے، لیکن تقریباً ایک درجن ریاستوں کی معلومات اب بھی باقی ہیں۔ عدالت نے ڈیٹا فراہم نہ کرنے والی ریاستوں کے خلاف سخت احکامات جاری کرنے کا انتباہ دیا اور مشورہ دیا کہ بازیاب کرائے گئے بچوں کے انٹرویو کیے جائیں تاکہ مجرموں کے طریقہ واردات کو سمجھا جا سکے۔
تحریک عدم اعتماد: اسپیکر لوک سبھا اوم برلا کا کارروائی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ
لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اخلاقی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کا نوٹس حل نہیں ہو جاتا، وہ ایوان کی کارروائی میں شرکت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں بشمول کانگریس، ڈی ایم کے، سماج وادی پارٹی، آر جے ڈی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے 118 ارکان نے اس نوٹس پر دستخط کیے ہیں، تاہم ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے ارکان اس سے دور رہے۔ لوک سبھا سیکرٹریٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نوٹس کا قواعد کے مطابق جائزہ لیا جائے گا۔
راجیہ سبھا میں مرکزی بجٹ 2026-27 پر بحث: معاشی استحکام اور تنقید کا ملا جلا رجحان
ایوانِ بالا (راجیہ سبھا) میں مرکزی بجٹ پر بحث کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ ملند دیورا نے کہا کہ عالمی سطح پر سیاسی اور معاشی ہلچل کے باوجود بھارت معاشی استحکام کا ایک جزیرہ بن کر ابھرا ہے۔ بی جے پی کے سریندر سنگھ نگر نے بجٹ کو عوامی توقعات اور سماجی بہبود کی اسکیموں کے لیے بہترین قرار دیا۔ دوسری جانب ڈی ایم کے کی کنی موزھی نے اسے غریب دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاشی حقائق سے دور ہے۔ ٹی ایم سی کے سکھیندو شیکھر رائے نے انشورنس کے شعبے میں 100 فیصد غیر ملکی سرمایہ کاری (ایف ڈی آئی) کی اجازت دینے پر تنقید کی، جبکہ ٹی ڈی پی کے مستان راؤ بیدھا نے بجٹ کے بنیادی ڈھانچے اور سماجی شمولیت کے پہلوؤں کی تعریف کی۔
لوک سبھا میں بجٹ پر گرما گرم بحث: بی جے پی اور کانگریس کے درمیان لفظی جنگ
لوک سبھا میں بھی مرکزی بجٹ 2026-27 پر بحث جاری رہی۔ بی جے پی کی اپراجیتا سارنگی نے بجٹ کو حکومت کے عزم اور مستقل مزاجی کا عکاس قرار دیتے ہوئے مختلف ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں کی تعریف کی۔ اس کے برعکس کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی آئی ہے اور ٹیکس کی وصولی جمود کا شکار ہے۔ ایوان کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔
ڈیپ فیک مواد کے خلاف سخت کارروائی: حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے 3 گھنٹے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی
حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہدایت دی ہے کہ وہ حکومت یا عدالت کی جانب سے نشاندہی کیے جانے کے بعد تین گھنٹے کے اندر مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ یا ڈیپ فیک مواد کو ہٹا دیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی رولز 2021 میں ترمیم کے ذریعے اے آئی سے تیار کردہ مواد کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے۔ نئے قوانین کے تحت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اے آئی لیبلز یا میٹا ڈیٹا کو ہٹانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ نئے قوانین رواں ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ العمل ہوں گے۔
مغربی بنگال میں انتخابی فہرستوں کی اشاعت کی تاریخ میں 28 فروری تک توسیع
سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مغربی بنگال میں انتخابی فہرستوں کی حتمی اشاعت کی مدت کو 28 فروری تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے اسکروٹنی کے عمل کے لیے سات دن کی مزید مہلت دینے کا حکم دیا تھا، جو کہ خصوصی نظرثانی مہم (ایس آئی آر) کا حصہ ہے۔
وزیر داخلہ امت شاہ کا سائبر سیکیورٹی مہم کا آغاز: سی بی آئی کے نئے سائبر کرائم ونگ کا افتتاح
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دہلی میں سائبر فراڈ سے نمٹنے کے لیے دو روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے ملک بھر میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر انہوں نے سی بی آئی کے نئے سائبر کرائم برانچ اور انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C) کے ڈیش بورڈ کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک سے سائبر جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
سپریم کورٹ کی 17 ریاستوں کو خصوصی این آئی اے عدالتیں قائم کرنے کی ہدایت
سپریم کورٹ نے ملک کی 17 ریاستوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جہاں دہشت گردی کے خلاف قوانین کے تحت 10 یا اس سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، وہاں خصوصی این آئی اے (قومی تحقیقاتی ایجنسی) عدالتیں قائم کی جائیں۔ چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں بینچ نے مرکزی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے بعد ان ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے۔
گولڈمین سیکس کی بھارتی معیشت کے حوالے سے مثبت پیش گوئی: شرح نمو میں اضافے کا امکان
عالمی بروکریج فرم گولڈمین سیکس نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کے بعد بھارت کی معاشی ترقی کے حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ فرم نے سال 2026 کے لیے بھارت کی حقیقی جی ڈی پی شرح نمو کا تخمینہ بڑھا کر 6.9 فیصد کر دیا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے (سی اے ڈی) کی پیش گوئی کو کم کر کے جی ڈی پی کا 0.8 فیصد کر دیا ہے، جو کہ بھارتی معیشت کے لیے ایک خوش آئند اشارہ ہے۔