Share Bazar Nov 26: बाजार की जबरदस्त वापसी; मेटल और एनर्जी की अगुवाई में निफ्टी 26,000 के पार

Nov 26, 2025

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार को शानदार उछाल दर्ज करते हुए लगातार तीन दिनों की गिरावट को पूरी तरह पलट दिया। निफ्टी 50 320.50 अंक (1.24%) चढ़कर 26,205.30 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 1,022.50 अंक (1.21%) की तेजी के साथ 85,609.51 पर पहुंच गया। विश्लेषकों ने इसे “हालिया कमजोरी का पूरा उलटफेर” करार दिया, जिसके पीछे मजबूत फंड फ्लो और वैश्विक संकेतों में सुधार प्रमुख कारण रहे।

बाजार की चौड़ाई भी बेहद मजबूत रही। बीएसई पर 2,800 शेयर चढ़े, जबकि 1,371 शेयर गिरे। इस दौरान 111 शेयरों ने 52-सप्ताह का नया उच्च स्तर छुआ, जिससे निवेशकों के उत्साह का संकेत मिला।

सेक्टरवार प्रदर्शन: मेटल में दमदार उछाल, बैंकिंग में ब्रेकआउट

मेटल सेक्टर (2% से अधिक की तेजी)

वैश्विक कमोडिटी कीमतों में मजबूती और चीन की मांग बढ़ने की उम्मीदों ने मेटल शेयरों को सबसे मजबूत बढ़त दिलाई। JSW Steel और Tata Steel जैसे दिग्गज शेयरों में जोरदार खरीद देखी गई।

ऑयल एंड गैस / एनर्जी (1.5–2% की मजबूती)

कच्चे तेल की कीमतों के स्थिर होने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बेहतर परिणामों से ऊर्जा शेयरों में तेजी आई। एफपीआई की वापसी ने भी इस सेक्टर को सहारा दिया।

बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं (BFSI) (1.2% की बढ़त)

दिन की सबसे अहम चाल Bank Nifty ने दिखाई, जो 707.75 अंक (1.20%) चढ़कर 59,528.05 पर बंद हुआ — 1 अक्टूबर के बाद सबसे ऊंचा स्तर।

  • बैंकिंग इंडेक्स ने 7 सत्रों की कंसॉलिडेशन रेंज (58,605–59,440) को जोरदार तरीके से तोड़ा।
  • तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, यह नए अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत है।
  • निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के बैंकों में मजबूत खरीदारी दिखी।

मिडकैप और स्मॉलकैप (1.2%–1.36% का उछाल)

ब्रॉडर मार्केट ने भी बढ़त में अहम योगदान दिया:

  • Nifty Midcap 100 — +1.27%
  • Nifty Smallcap 100 — +1.36%
    स्मॉलकैप इंडेक्स ने अपना 200-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (200-EMA) भी दोबारा हासिल कर लिया, जो ट्रेंड की मजबूती को दर्शाता है।

आईटी और FMCG (संतुलित बढ़त)

वैश्विक आर्थिक डेटा से पहले निवेशकों ने थोड़ा सतर्क रुख अपनाते हुए इन डिफेंसिव सेक्टरों में नियंत्रित खरीदारी की।

निफ्टी के टॉप गेनर और लूज़र

टॉप गेनर:

  • JSW Steel — +3.69% (₹1,153)
  • HDFC Life — +2.80% (₹788)
  • Bajaj Finserv — +2.55% (₹2,082)
  • Bajaj Finance — +2.51% (₹1,011)
  • Jio Financial Services — +2.39% (₹308)

टॉप लूज़र:

कुछ शेयरों में हल्की मुनाफावसूली देखी गई:

  • Bharti Airtel — −1.60% (₹2,127)
  • Adani Enterprises — −0.81% (₹2,313.90)
  • Eicher Motors — −0.53% (₹7,180)
  • SBI Life — −0.20% (₹2,027)
  • Asian Paints — −0.13% (₹2,872)

आगे की राह: सेंटीमेंट में मजबूती, बैंकिंग सपोर्ट करेगा मार्केट

विश्लेषकों का मानना है कि बुधवार की तेजी बाजार में निकट अवधि के लिए सकारात्मक धारणा बना सकती है:

  • तकनीकी संकेतक बाजार की चौड़ाई और मोमेंटम दोनों में सुधार दिखा रहे हैं।
  • बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट निफ्टी के अपट्रेंड को मजबूत आधार देगा।
  • ग्लोबल संकेत, खासकर अमेरिकी फेड और कच्चे तेल की कीमतें, मार्केट की दिशा तय करेंगे।

AMN BUSINESS AWAAZ

Final Trade Nov 26: Markets Rebound Strongly; Nifty Reclaims 26,000

Nov 26, 2025
HINDI SECTION

भारत ने राम मंदिर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज किया

Nov 26, 2025
BUSINESS AWAAZ

Top 10 Smart Uses of a Personal Loan

Nov 26, 2025

TOP AWAAZ AMN SPORTS

India to Host 2030 Commonwealth Games

27 November 2025 12:09 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

AMN BUSINESS AWAAZ

INTERNATIONAL AWAAZ

France Court Upholds Ex President Sarkozy’s Conviction

26 November 2025 10:18 PM INDIAN AWAAZ No Comments