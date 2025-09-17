Share Bazar: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और फेड दर कटौती से शेयर बाज़ारों में जोरदार उछाल

Last Updated on September 16, 2025 10:33 pm by INDIAN AWAAZ

भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को जोरदार उछाल देखने को मिला। यह उछाल भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित था।

बाजार का प्रदर्शन

बीएसई सेंसेक्स 594.95 अंक (0.73%) की बढ़त के साथ 82,380.69 पर बंद हुआ।

594.95 अंक (0.73%) की बढ़त के साथ 82,380.69 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 169.90 अंक (0.68%) बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 82,443.48 के इंट्राडे हाई को छुआ, जबकि यह 81,852.11 पर खुला था।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक सकारात्मक संकेतों के बीच एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टरों में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। भारत-अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों और टैरिफ को लेकर फिर से बातचीत शुरू होने से निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतिगत बैठक में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद ने भी बाजार को गति दी।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “अमेरिकी फेड की नीति में 25 बेसिस पॉइंट की संभावित कटौती और भारत-अमेरिका व्यापार चर्चाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद से घरेलू इक्विटी बाजारों में सुधार का दौर जारी रहा। ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों ने त्योहारों के मौसम की मांग और नए जीएसटी दर लागू होने से इस रैली का नेतृत्व किया।”

सेक्टर-वार प्रदर्शन

निफ्टी ऑटो में 1.44% का उछाल आया।

में 1.44% का उछाल आया। निफ्टी आईटी 0.86% बढ़ा।

0.86% बढ़ा। निफ्टी बैंक में 0.47% की बढ़त रही।

में 0.47% की बढ़त रही। निफ्टी एफएमसीजी गिरावट के साथ बंद हुआ।

गिरावट के साथ बंद हुआ। व्यापक सूचकांक भी सकारात्मक रहे, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.95% और निफ्टी मिडकैप 100 में 0.54% की बढ़त दर्ज की गई।

टॉप गेनर्स और लूजर्स (सेंसेक्स)

टॉप गेनर्स: कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, टीसीएस, एसबीआई और पावरग्रिड शामिल थे।

कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, टीसीएस, एसबीआई और पावरग्रिड शामिल थे। टॉप लूजर्स: बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स गिरावट के साथ बंद हुए।

इसी दौरान, रुपया भी डॉलर के मुकाबले 0.13% मजबूत होकर 88.05 पर कारोबार कर रहा था, जिसे दर में कटौती की उम्मीद और व्यापार वार्ता से मिले सकारात्मक सेंटिमेंट से समर्थन मिला।

विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों का ध्यान व्यापार चर्चाओं पर बना रहेगा, जबकि मजबूत घरेलू बुनियादी बातें और कॉर्पोरेट आय में संभावित वृद्धि से मूल्यांकन और कमाई के दृष्टिकोण को समर्थन मिलने की उम्मीद है।