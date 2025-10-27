The Indian Awaaz

Share Bazar Oct 24: सेंसेक्स 567 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,000 के करीब पहुंचा

Oct 27, 2025

भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मजबूत शुरुआत की। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और प्रमुख कंपनियों के अच्छे तिमाही परिणामों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 567 अंकों की बढ़त के साथ 84,779 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 171 अंक चढ़कर 25,966 के स्तर पर पहुंच गया।

दिन भर बाजार में तेजी का रुझान देखने को मिला। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी निवेशकों ने उत्साह दिखाया। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.7 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 प्रतिशत बढ़त के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स के टॉप मूवर्स

सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जो बाजार में व्यापक खरीदारी का संकेत है।

शीर्ष लाभार्थी (Top Gainers):

भारती एयरटेल 2.5 प्रतिशत से अधिक चढ़कर शीर्ष पर रही।

रिलायंस इंडस्ट्रीज और इटर्नल लिमिटेड में भी लगभग 2.2 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई।

शीर्ष गिरावट वाले शेयर (Top Losers):

कोटक महिंद्रा बैंक 1.7 प्रतिशत गिरा,

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) 1.6 प्रतिशत टूटा,

जबकि इन्फोसिस में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

सेक्टरवार प्रदर्शन

बीएसई के 21 सेक्टोरल इंडेक्स में से 19 बढ़त में रहे, जबकि यूटिलिटीज (Utilities) लगभग स्थिर रहा और हेल्थकेयर सेक्टर में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

मुख्य सेक्टर जिनमें तेजी रही:

टेलीकॉम (+2.4%) — भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में बढ़त के चलते सेक्टर में मजबूत उछाल आया। विश्लेषकों के अनुसार, संभावित टैरिफ वृद्धि और 5जी विस्तार की उम्मीदों ने निवेशकों को आकर्षित किया।

ऑयल एंड गैस (+1.5%) — रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के शेयरों में मजबूती आई। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार से सेक्टर को सहारा मिला।

एनर्जी (+1.4%) — ऊर्जा उत्पादन और वितरण कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखी गई।

रियल्टी (+1.4%) — आवासीय क्षेत्र में बढ़ती मांग और ब्याज दरों में स्थिरता के चलते रियल एस्टेट कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही।

कमज़ोर सेक्टर:

हेल्थकेयर (-0.1%) — सन फार्मा और डॉ. रेड्डीज लैब्स जैसे शेयरों में मुनाफावसूली के कारण हल्की गिरावट।

यूटिलिटीज (स्थिर) — ऊर्जा वितरण क्षेत्र के शेयरों में सीमित दायरे में कारोबार।

मार्केट ब्रेड्थ और निवेश रुझान

बीएसई पर बाजार की चौड़ाई (Market Breadth) सकारात्मक रही। कुल 2,178 कंपनियों के शेयरों में बढ़त, 2,114 कंपनियों में गिरावट, जबकि 210 कंपनियों के शेयर स्थिर रहे।

विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की लगातार खरीद और कॉर्पोरेट नतीजों में सुधार ने बाजार की गति को बनाए रखा है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली का दौर बीच-बीच में जारी रह सकता है।

आगे का रुख

बाजार अब आगामी तिमाही जीडीपी आंकड़ों और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर नजर रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्तमान तेजी कायम रही, तो निफ्टी जल्द ही 26,000 के स्तर को पार कर सकता है।

