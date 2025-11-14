The Indian Awaaz

Share Bazar Nov 14: PSU बैंकों की दमदार खरीद से बाजार में जोरदार रिकवरी

Nov 14, 2025

बिहार नतीजों से निवेशक भावनाओं को मिला सहारा

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार, 14 नवंबर 2025 को उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद अंतिम आधे घंटे में शानदार वापसी की। दिनभर लाल निशान में रहने के बाद PSU बैंक शेयरों में जोरदार खरीदारी ने सेंसेक्स और निफ्टी50 को हरे निशान पर बंद होने में मदद की। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत ने राजनीतिक स्थिरता की उम्मीदें बढ़ाईं, जिससे निवेशक धारणा मजबूत हुई।

सत्र की शुरुआत में बाजार आईटी और मेटल शेयरों की कमजोरी के कारण दबाव में था। इसके अलावा एआई-लिंक्ड वैश्विक टेक शेयरों में तेज गिरावट से वैश्विक बाजारों में आई बिकवाली ने घरेलू संकेतकों पर और दबाव डाला।

इसके बावजूद, बीएसई सेंसेक्स ने अपने दिन के निचले स्तर 84,029.32 से 533.46 अंकों की रिकवरी की और अंत में 84.11 अंक या 0.10% की बढ़त के साथ 84,562.78 पर बंद हुआ। इसी तरह, निफ्टी50 ने 25,740.80 के निचले स्तर से 169.25 अंकों की उछाल दर्ज की और सत्र के अंत में 30.90 अंक या 0.12% चढ़कर 25,910.05 पर बंद हुआ।

शेयरों की बात करें तो TMCV, Eternal और Axis Bank बीएसई पर शीर्ष गेनर रहे, जबकि Infosys, Tata Steel और TMPV प्रमुख लूजर साबित हुए। एनएसई पर TMCV, Eternal और BEL टॉप गेनर थे, जबकि Infosys, Eicher Motors और Tata Steel शीर्ष दबावकारी शेयर रहे।

ब्रॉडर मार्केट ने भी मजबूती दिखाई, जहाँ निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.38% और निफ्टी मिडकैप 100 में 0.08% की बढ़त रही।

सेक्टोरल परफॉर्मेंस

  • टॉप गेनर सेक्टर:
    • PSU बैंक: सबसे मजबूत प्रदर्शन, 1.17% की बढ़त, राजनीतिक संकेतों और निवेशक भरोसे में सुधार का असर।
    • फार्मा: 0.59% की बढ़त, डिफेंसिव बायिंग से सपोर्ट।
    • FMCG: 0.57% ऊपर, स्थिर मांग अनुमान से मदद।
  • टॉप लूजर सेक्टर:
    • आईटी सेक्टर: वैश्विक टेक स्टॉक्स में तेज गिरावट के चलते 1.03% नीचे रहा।

