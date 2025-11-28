The Indian Awaaz

The Real Voice of India

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Nov 28: मुख्य आर्थिक आंकड़ों से पहले उतार–चढ़ाव भरे कारोबार में Sensex–Nifty सपाट बंद

Nov 28, 2025

भारतीय शेयर बाज़ार शुक्रवार को बेहद उतार–चढ़ाव भरे सत्र के बाद लगभग सपाट बंद हुए, क्योंकि निवेशक बाज़ार बंद होने के बाद जारी होने वाले महत्वपूर्ण मैक्ट्रोइकॉनॉमिक डेटा—औद्योगिक उत्पादन और महंगाई दर—का इंतज़ार करते दिखे। दो दिन की तेजी थामते हुए BSE Sensex मात्र 13.71 अंक (0.02%) फिसलकर 85,706.67 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 392 अंकों का झूलाव दिखा।
NSE Nifty भी 12.60 अंक (0.05%) गिरकर 26,202.95 पर बंद हुआ।

विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की नई बिक्री, वैश्विक बाज़ारों से मिले कमजोर संकेत और जोखिम से बचने की रणनीति ने बाजार को रेंज-बाउंड रखा। गुरुवार की तेज़ तेजी के बाद निवेशकों द्वारा प्रॉफिट-टेकिंग भी देखने को मिली।

सेक्टर-वार प्रदर्शन

  • पावर एवं यूटिलिटीज: हालिया बढ़त के बाद मुनाफावसूली के चलते Power Grid में कमजोरी देखी गई।
  • टेलीकॉम: वैश्विक रुझानों और ऊंचे वैल्यूएशन की चिंता से Bharti Airtel दबाव में रहा।
  • बैंकिंग एवं वित्त: Axis Bank गिरावट में रहा, जबकि Kotak Mahindra Bank और State Bank of India में मजबूत क्रेडिट ग्रोथ उम्मीदों के कारण बढ़त दर्ज हुई।
  • आईटी सेक्टर: वैश्विक तकनीकी खर्च में नरमी के अनुमान से Infosys में गिरावट आई।
  • ऑटोमोबाइल: Mahindra & Mahindra में मजबूती रही, जिसे मजबूत फेस्टिव सेल्स और ग्रामीण मांग के संकेतों ने सहारा दिया।
  • फार्मा: Sun Pharma को अमेरिकी बाज़ार में स्थिर प्रदर्शन से सपोर्ट मिला।

बाजार की आगे की दिशा अब आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी।

Related Post

BUSINESS AWAAZ

India’s Fiscal Deficit at ₹8.25 Lakh Crore Till October

Nov 29, 2025
AMN BUSINESS AWAAZ

Final Trade Nov 28: Markets End Flat in Volatile Session Ahead of Key Macroeconomic Data

Nov 28, 2025
HINDI SECTION

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने  वालों को कार देने वाला गिरफ्तार

Nov 28, 2025

You missed

AMN INTERNATIONAL AWAAZ

India Aims for Global Tea Leadership with ₹1,000-Crore Push: Piyush Goyal

29 November 2025 12:42 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

India’s Fiscal Deficit at ₹8.25 Lakh Crore Till October

29 November 2025 12:35 AM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

India Signs ₹7,900 Crore Deal with US for MH-60R Navy Helicopter Support

28 November 2025 11:20 PM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Nov 28: मुख्य आर्थिक आंकड़ों से पहले उतार–चढ़ाव भरे कारोबार में Sensex–Nifty सपाट बंद

28 November 2025 11:20 PM INDIAN AWAAZ No Comments