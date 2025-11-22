Share Bazar Nov 21: सेंसेक्स–निफ्टी में गिरावट; अमेरिकी दर कटौती की आशंकाएँ बाज़ार को नीचे ले गईं

AMN / BIZ DESK

भारतीय शेयर बाज़ार ने शुक्रवार को दो दिन की छोटी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए गिरावट दर्ज की। कमजोर वैश्विक संकेतों और दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कमज़ोर पड़ने से निवेशक भावना पर दबाव दिखा। बीएसई सेंसेक्स 400.76 अंकों (0.47%) की गिरावट के साथ 85,231.92 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें लगभग 445 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी भी लाल निशान में बंद हुआ, जैसा कि एशियाई और यूरोपीय बाज़ारों में व्यापक बिकवाली देखने को मिली।

अमेरिका के अपेक्षा से अधिक मजबूत नॉन-फार्म पेरोल डेटा ने फेड की नीतिगत ढील की उम्मीदों को पीछे धकेल दिया। वहीं, एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में संभावित बबल को लेकर बढ़ी आशंकाओं ने वैश्विक स्तर पर करेक्शन को और तेज़ किया। दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग और जापान के बाज़ारों में तेज़ गिरावट आई।

घरेलू मोर्चे पर टाटा स्टील, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एटरनल जैसे दिग्गज शेयरों ने सेंसेक्स–निफ्टी पर दबाव बढ़ाया। हालांकि, कुछ ऑटो और FMCG शेयरों—जैसे मारुति सुज़ुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और ITC— ने बाज़ार के रुख के विपरीत चलते हुए बढ़त हासिल की।

मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में अधिक गिरावट देखी गई। दोनों ही 1.30% नीचे बंद हुए, जो हालिया तेजी के बाद मुनाफ़ावसूली का संकेत है। विश्लेषकों का कहना है कि दो सत्रों की बढ़त के बाद वैश्विक जोखिम-टालू माहौल के चलते यह करेक्शन स्वाभाविक था।

बीएसई पर बाज़ार की व्यापकता कमजोर रही—

2,898 शेयर गिरे, जबकि केवल 1,278 शेयरों में बढ़त दर्ज हुई।

गिरावट के बावजूद साप्ताहिक प्रदर्शन सकारात्मक रहा।

सेंसेक्स ने सप्ताह में 669.14 अंकों (0.79%) की बढ़त दर्ज की।

निफ्टी 158.1 अंक (0.61%) ऊपर रहा।

FII और DII खरीदारी ने भी बाज़ार को सहारा दिया। गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने ₹283.65 करोड़ और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ₹824.46 करोड़ की नेट खरीदारी की।

वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई। ब्रेंट क्रूड 1.51% गिरकर 62.42 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे मैक्रोइकोनॉमिक दबाव थोड़ा कम हुआ।

सेक्टरवार प्रदर्शन

सेक्टर प्रदर्शन मेटल –2.35% (सबसे कमजोर) रियल्टी –1.89% कैपिटल गुड्स –1.79% कमोडिटीज़ –1.46% इंडस्ट्रियल्स –1.43% मिडकैप इंडेक्स –1.30% स्मॉलकैप इंडेक्स –1.30%