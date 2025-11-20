The Indian Awaaz

Share Bazar Nov 20: सेंसेक्स–निफ्टी में तेज़ी जारी; 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर बंद

Nov 20, 2025

BIZ DESK

घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को बढ़त का सिलसिला जारी रहा और बेंचमार्क इंडेक्स आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और इंडेक्स हैवीवेट शेयरों में मजबूत खरीदारी ने पूरे सत्र में निवेशकों का भरोसा बनाए रखा।

बीएसई सेंसेक्स 446 अंकों की छलांग लगाकर 85,633 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसने 85,801.70 का उच्चतम स्तर छुआ।
निफ्टी50 भी 140 अंक चढ़कर 26,192 पर बंद हुआ और कारोबार के दौरान 26,246.65 का 52-सप्ताह का उच्च स्तर बनाया। दोनों सूचकांक सितंबर 2024 के अपने रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब पहुंच गए हैं।

हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स मजबूत दिखे, लेकिन व्यापक बाजार (ब्रॉडर मार्केट) में मिला-जुला रुख देखने को मिला।
बीएसई मिड-कैप इंडेक्स में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि स्मॉल-कैप इंडेक्स 0.2% फिसला।
एनएसई पर निफ्टी मिडकैप 100 हल्की बढ़त (+0.02%) के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.05% गिरकर बंद हुआ।

इंडेक्स हैवीवेट्स में एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बाजार की बढ़त में प्रमुख योगदान दिया।
सेंसेक्स पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और रिलायंस शीर्ष बढ़त वाले शेयर रहे, जबकि एशियन पेंट्स, टाइटन और एचसीएलटेक प्रमुख गिरावट वाले शेयर रहे।
निफ्टी50 में भी आईशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व शीर्ष गेनर रहे।

सेक्टर-वाइज प्रदर्शन

1. फ़ाइनेंशियल सर्विसेज – शीर्ष प्रदर्शनकारी क्षेत्र

  • निफ्टी फ़ाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा गेनर रहा।
  • एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे प्रमुख दिग्गजों में तेज़ी ने बाजार का रुझान मजबूत किया।
  • स्थिर क्रेडिट डिमांड और बेहतर होती एसेट क्वालिटी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।

2. ऑयल एंड गैस – मजबूत तेजी

  • ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी खरीदारी रही।
  • खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मजबूती ने इंडेक्स को सहारा दिया।
  • वैश्विक कमोडिटी बाजार के सकारात्मक संकेतों का लाभ मिला।

3. आईटी सेक्टर – मिला-जुला रुख

  • तकनीकी शेयरों में हल्की कमजोरी दिखी।
  • एचसीएलटेक बड़ी गिरावट वालों में शामिल रहा।
  • वैश्विक आईटी खर्च में अनिश्चितता के चलते निवेशक सतर्क रहे।

4. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स / पेंट्स – दबाव में

  • एशियन पेंट्स और टाइटन की कमजोरी से सेक्टर प्रभावित हुआ।
  • कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की चिंता बनी हुई है।

5. मीडिया और पीएसयू बैंक – प्रमुख लूज़र्स

  • निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले सेक्टर रहे।
  • चुनिंदा शेयरों में प्रॉफिट-टेकिंग और वैल्यूएशन संबंधित चिंताओं ने दबाव बढ़ाया।
Sensex, Nifty Rally Toward Record Highs Amid Strong Global Cues

