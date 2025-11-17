The Indian Awaaz

Share Bazar Nov 17: शेयर बाजार में तेजी बरकरार, सेंसेक्स 388 अंकों की उछाल के साथ 85,000 के करीब

Nov 17, 2025

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजार ने पिछले सप्ताह की रफ्तार को सोमवार को भी बरकरार रखा और लगातार छठे सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और घरेलू खरीदारी की मजबूत धारणा ने बाजार की तेजी को समर्थन दिया।

सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,950.95 पर बंद हुआ। 30-शेयर वाला यह प्रमुख सूचकांक 84,700.50 के गैप-अप के साथ खुला और पूरे सत्र के दौरान सकारात्मक दायरे में बना रहा। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स ने 84,988.09 का इंट्रा-डे हाई और 84,581.08 का इंट्रा-डे लो भी बनाया।

निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,013.45 पर बंद हुआ। निफ्टी लगातार 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बना हुआ है, जिससे निवेशक भावना और मजबूत हुई है।

विश्लेषकों के अनुसार, बाजार की मौजूदा तेजी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े उत्प्रेरक (Catalyst) की तलाश है। संभावित इंडिया–यूएस ट्रेड डील को सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर माना जा रहा है, जिस पर निवेशक करीब से नजर बनाए हुए हैं।

इसके साथ ही मिडकैप कंपनियों के बेहतर-than-expected Q2 नतीजों ने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया है। विश्लेषकों का कहना है कि मजबूत आय वृद्धि के संकेत भविष्य में अर्निंग्स अपग्रेड की संभावना को भी बढ़ाते हैं।

स्टॉक मूवमेंट

सेंसेक्स पैक में प्रमुख बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में शामिल थे:
Eternal, Maruti Suzuki, Kotak Bank, Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, Titan, HDFC Bank, PowerGrid, HCL Tech, L&T और NTPC।

दूसरी ओर, Tata Motors PV, Asian Paints, Ultratech Cement और Tata Steel में गिरावट देखी गई।

सेक्टर-वार प्रदर्शन

बाजार में अधिकांश सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए:

  • Nifty Financial Services – 154 अंकों की बढ़त (0.56%)
  • Nifty Bank – 445 अंकों का उछाल (0.76%)
  • Nifty Auto – 232 अंक मजबूत (0.85%)
  • Nifty FMCG – 116 अंकों की मामूली बढ़त (0.21%)
  • Nifty IT – 73 अंकों की बढ़त (0.20%)

ब्रॉडर मार्केट

बाजार की तेजी का असर व्यापक सूचकों पर भी दिखा:

  • Nifty Smallcap 100 – 95 अंक ऊपर (0.52%)
  • Nifty Midcap 100 – 441 अंक की जोरदार बढ़त (0.73%)
  • Nifty 100 – 111 अंकों की मजबूती (0.42%)

विश्लेषकों का कहना है कि यदि ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो बाजार नई ऊँचाइयों को छू सकता है। फिलहाल निवेशक भावना सकारात्मक बनी हुई है और जोखिम-इनाम अनुपात निवेशकों के पक्ष में दिखाई दे रहा है।

Sensex Jumps 388 Points; Analysts See Favourable Risk-Reward Ahead

