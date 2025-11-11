Share Bazar Nov 11: सेन्सेक्स में 336 अंकों की छलांग, निफ्टी 25,690 के पार

BIZ DESK
घरेलू शेयर बाज़ारों ने आज एक उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद मजबूती के साथ बढ़त दर्ज की। शुरुआती हल्की तेजी के बाद मुनाफावसूली से सूचकांक लाल निशान में आ गए थे, लेकिन दूसरी छमाही में लिवाली लौटने से बाज़ार ने दमदार रिकवरी की।
बीएसई सेन्सेक्स 336 अंक या 0.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,871 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 121 अंक या 0.47 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,695 के स्तर पर स्थिर हुआ।
क्षेत्रवार प्रदर्शन
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के 21 प्रमुख सेक्टरों में से 18 ने बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया, जो व्यापक सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।
- अग्रणी सेक्टर:
- सेवाएं (Services) सूचकांक में 1.7% की बढ़त रही, जिसे सार्वजनिक उपक्रमों और लॉजिस्टिक्स शेयरों ने समर्थन दिया।
- टेलीकॉम सेक्टर में 1.6% की तेजी रही, जिसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर आगे रहे।
- आईटी और कैपिटल गुड्स दोनों में 1.2% की बढ़त रही, विदेशी संकेतों और ऑर्डर बुकिंग में सुधार से सहारा मिला।
- कमज़ोर सेक्टर:
- हेल्थकेयर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई।
- फाइनेंशियल सर्विसेज़ और रियल्टी सूचकांक 0.2% कमजोर रहे, जिनमें हल्की मुनाफावसूली देखने को मिली।
प्रमुख शेयरों का हाल
सेन्सेक्स की 30 कंपनियों में से 24 के शेयरों में बढ़त रही।
- शीर्ष बढ़त वाले शेयर: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) 2.6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.4%, और अदाणी पोर्ट्स 2.1% ऊपर बंद हुए।
- गिरावट वाले शेयर: बजाज फाइनेंस में 7.4% की भारी गिरावट रही, बजाज फिनसर्व 6.3% टूटा, जबकि टाटा मोटर्स लगभग 0.7% कमजोर रहा।
मिडकैप और स्मॉलकैप में मिला-जुला रुख
बीएसई का मिडकैप सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट दर्ज की गई।
कुल मिलाकर, बाज़ार का रूख थोड़ा नकारात्मक रहा — 4,363 शेयरों में से 2,245 गिरे, 1,936 बढ़े और 182 स्थिर रहे।
विश्लेषकों की राय
बाज़ार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति (Inflation) और औद्योगिक उत्पादन (IIP) के आंकड़ों से अस्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि, घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव और विदेशी निवेश प्रवाह से लंबी अवधि में बाज़ार का रुख सकारात्मक बना हुआ है।