Share Bazar Jan 14: उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद शेयर बाजार लाल निशान में बंद

Last Updated on January 15, 2026 12:26 am by INDIAN AWAAZ

आईटी और रियल्टी शेयरों में बिकवाली, मेटल और पीएसयू बैंक चमके

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। वहीं, भू-राजनीतिक तनाव और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा को सतर्क बनाए रखा।

प्रमुख सूचकांकों का हाल

बीएसई सेंसेक्स

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 244.98 अंक यानी 0.29 फीसदी गिरकर 83,382.71 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 442.49 अंक (0.52 फीसदी) तक फिसलकर 83,185.20 के निचले स्तर पर पहुंच गया।

एनएसई निफ्टी 50

वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 66.70 अंक या 0.26 फीसदी की गिरावट के साथ 25,665.60 पर बंद हुआ।

निवेशक इस बात को लेकर भी सतर्क रहे कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को एनएसई और बीएसई दोनों में कारोबार बंद रहेगा, जिससे बाजार की गतिविधियां सीमित रहीं।

सेक्टर-वाइज बाजार का प्रदर्शन

सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर

आईटी सेक्टर

निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.08 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई

की गिरावट दर्ज की गई वैश्विक संकेतों में कमजोरी और विदेशी बाजारों से जुड़े जोखिमों के कारण आईटी शेयर दबाव में रहे

रियल्टी सेक्टर

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.92 फीसदी टूटा

टूटा ब्याज दरों और मुनाफावसूली की आशंका से रियल एस्टेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिली

सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेक्टर

मेटल सेक्टर

निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2.70 फीसदी की तेज़ी

की तेज़ी स्टील और धातु कंपनियों में मजबूत खरीदारी देखी गई

पीएसयू बैंक

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.13 फीसदी चढ़ा

चढ़ा सरकारी बैंकों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा

प्रमुख शेयरों का हाल

तेज़ी वाले शेयर

टाटा स्टील

एनटीपीसी

एक्सिस बैंक

इन शेयरों ने बीएसई और एनएसई—दोनों पर सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की।

गिरावट वाले शेयर

एशियन पेंट्स

टीसीएस

मारुति सुजुकी (बीएसई)

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (एनएसई)

ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन बेहतर

मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मजबूती बनी रही।

निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.67 फीसदी चढ़ा

चढ़ा निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.29 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ

आगे का बाजार रुख

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में बाजार की चाल वैश्विक घटनाक्रम, व्यापार समझौतों पर प्रगति और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी। फिलहाल निवेशकों को सतर्कता के साथ चुनिंदा शेयरों में ही निवेश की सलाह दी जा रही है।

https://biznama.com/market-jan-14-sensex-nifty-end-lower-amid-it-realty-drag-holiday-dampens-volumes