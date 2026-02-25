Share Bazar Feb 25: बाज़ार मामूली बढ़त के साथ बंद; मेटल और IT ने संभाला मोर्चा, PSU बैंक दबाव में

Last Updated on February 25, 2026 11:13 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / BIZ DESK

भारतीय शेयर बाज़ार के प्रमुख सूचकांक बुधवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। दिन के शुरुआती सत्र में अच्छी बढ़त दर्ज करने के बावजूद अंतिम घंटों में मुनाफावसूली के चलते अधिकांश बढ़त कम हो गई। दिग्गज शेयरों जैसे Reliance Industries और State Bank of India में कमजोरी ने सूचकांकों पर दबाव डाला, हालांकि मेटल और आईटी शेयरों में मजबूती से गिरावट सीमित रही।

निफ्टी 50 57.85 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,482.50 पर बंद हुआ। वहीं बीएसई सेंसेक्स 50.15 अंक यानी 0.06 प्रतिशत बढ़कर 82,276.07 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान दोनों सूचकांक मजबूत रुख में थे, लेकिन वित्तीय शेयरों में बिकवाली से बढ़त सीमित रह गई।

व्यापक बाज़ार ने दिखाया दम

मुख्य सूचकांकों की तुलना में व्यापक बाज़ार बेहतर प्रदर्शन करता नजर आया।

निफ्टी मिडकैप सूचकांक 0.58 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों की रुचि मझोले और छोटे शेयरों में बनी हुई है।

क्षेत्रवार प्रदर्शन

मेटल सेक्टर रहा अव्वल:

निफ्टी मेटल सूचकांक सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाला सेक्टर रहा। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में स्थिरता और मांग में सुधार की उम्मीदों से धातु कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखी गई।

आईटी शेयरों में मजबूती:

निफ्टी आईटी सूचकांक भी बढ़त में रहा। विदेशी बाज़ारों से मिले सकारात्मक संकेत और टेक खर्च में सुधार की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। डॉलर में स्थिरता भी आईटी कंपनियों के लिए सहायक कारक रही।

फार्मा में रक्षात्मक खरीदारी:

निफ्टी फार्मा सूचकांक में भी तेजी दर्ज की गई। बाज़ार में अस्थिरता के बीच निवेशकों ने रक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए दवा कंपनियों में निवेश किया।

पीएसयू बैंक सबसे कमजोर:

निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मुनाफावसूली देखी गई, जिससे सेक्टर दबाव में रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में कमजोरी का असर भी व्यापक बाज़ार पर पड़ा।

दिग्गज शेयरों का असर

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में गिरावट ने सूचकांकों की बढ़त को सीमित किया। कंपनी का बाज़ार पूंजीकरण अधिक होने के कारण इसके शेयर में हलचल का सीधा असर सूचकांकों पर पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू आर्थिक संकेतक सकारात्मक हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।

कुल मिलाकर, बुधवार का कारोबार सावधानी भरे आशावाद को दर्शाता है, जहां सेक्टर आधारित मजबूती ने बाज़ार को सकारात्मक दायरे में बनाए रखा, हालांकि कुछ दिग्गज शेयरों की कमजोरी ने बढ़त सीमित कर दी।

Segment Performance Outlook Large Caps Slightly Positive Cautious Mid Caps Strong Bullish bias Small Caps Very Strong High participation Metals Strongest Sector Momentum-driven IT Supportive Stable outlook Pharma Defensive Gains Safe-haven buying PSU Banks Weakest Sector Under pressure